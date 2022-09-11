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Запорожская АЭС полностью остановлена: что известно

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Энергодар, Воскресенье 11 сентября 2022 08:58
Запорожская АЭС полностью остановлена: что известно Фото: Запорожская АЭС полностью остановлена (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на воскресенье 11 сентября энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети. Сейчас идет подготовка к его переходу в холодное состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома" в Telegram.

"Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, заживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что накануне вечером после возобновления работоспособности одной из линий связи электропитания собственных нужд ЗАЭС стало возможным отключение от энергосистемы Украины.

"Было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние - холодный останов. В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что принимают все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего.

"Для предотвращения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этого линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и безопасную работу ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ готовит резолюцию по ситуации на ЗАЭС. В документе агентство хочет призвать РФ прекратить боевые действия вокруг станции.

Напомним, МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС.

При этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси предложил создать вокруг ЗАЭС зону безопасности и планирует обсудить эту инициативу з Россией и Украиной.

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