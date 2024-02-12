Продовження перестановок в ЗСУ та скандал з Трампом: новини за вихідні

Війна РФ проти України

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Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

В неділю, 11 січня, стало відомо, що генерал-лейтенанта Олександра Павлюка призначили командувачем Сухопутних військ. До цього він був обіймав посаду першого заступника міністра оборони і був звільнений напередодні.

Крім цього глава держави замінив командувачів Об'єднаних сил та Десантно-штурмових військ.

Президент звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. Натомість його замінив Юрій Содоля.

Командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського замінив Ігор Скибюк.

Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.

Виступаючи на мітингу в Південній Кароліні, Трамп, який балотується в президенти США, розповів, що одного разу "один із президентів великої країни" запитав його, чи будуть США, як й раніше, захищати їх від російського вторгнення, якщо вони не будуть робити внески в НАТО.

На що Трамп заявив, що він навпаки заохочував би росіян робити все, що їм заманеться.

Ця заява викликала обурення у Білого дому та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Після цього влада Польщі також відреагувала на заяву екслідера США про те, що на посаді президента він не збирається безоплатно захищати союзників по НАТО від імовірного нападу.

Свій коментар лишив і глава Євроради Шарль Мішель. Він завив, що такі заявив колишнього президента служать інтересам російського диктатора Володимира Путіна.

Президент Угорщини подала у відставку

Президент Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку з займаної посади.

В Молдові поблизу кордону з Україною виявили уламки дрона

У Молдові в районі молдавсько-українського кордону, неподалік від села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed.

"Є підозра, що виявлені уламки дрона є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою", - зазначили в Прикордонній поліції Молдови.

Польські протестувальники висипали на дорогу зерно з українських фур

Польські фермери, які протестують біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок.

Польська поліція почала розслідування.

Українця затримали за нелегальне повернення з Молдови

Прикордонники затримали чоловіка, що поза пунктом пропуску переткнув молдовсько-український кордон.

"30-річний чоловік пішки йшов до України, оминаючи пункт пропуску. Свої дії одесит пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну", - повідомили в Силах оборони.

Прикордонники зірвали російський прапор на Донецькому напрямку

Українські прикордонники виявили встановлений окупантами прапор Росії на Донецькому напрямку.

"Під час відбиття чергового штурму окупантів прикордонники виявили "триколор", яким загарбники помітили нібито їхню територію. Наші бійці, ризикуючи життям, дістали ворожу ганчірку з невстановленого для неї місця й викинули", - повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

У російському СІЗО помер українець Демченко

У російському слідчому ізолятору помер український громадянин Віктор Демченко. Російський режим звинувачував його у "шпигунстві".

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