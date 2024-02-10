Президент Угорщини подала у відставку

Президент Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку з займаної посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

Новак оголосила про свою відставку після того, як викликала величезний суспільний резонанс своїм рішенням про помилування засудженого у справі про педофілію.

"Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які могли відчути, що я не за них заступаюся. Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як глава держави, я подаю у відставку з поста президента", - оголосила вона у своєму відеозверненні.

Нового президента обере угорський парламент. Він буде мати на це 30 днів з моменту припинення повноважень президента.

Чому Новак пішла з посади

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Новак помилувати близько 20 людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського в Угорщину.

Серед помилуваних виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав приховувати злочини колишньому директору, засудженому за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками у 2004-2016 роках.

Новак стала першою жінкою, яка обіймала пост президента Угорщини, а також наймолодшою на цій посаді в історії країни. Новак була обрана президентом у віці 44 років. Крім того, Новак є віце-головою партії угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес".

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