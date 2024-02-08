Залужного відправили у відставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського .

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

Що сказав президент

"Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом, і дякую всім українським воїнам, які героїчно витягають цю війну на собі", - йдеться в заяві.

За його словами, вони відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Президент запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді української держави та додав, що буде вдячний за його згоду.

"Відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі, і на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатиєм, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським", - додав президент.

Новий головком ЗСУ

За словами президента, усіх їх розглядають на керівні посади в армії, вони служитимуть під керівництвом найдосвідченішого українського командувача.

"Він має успішний досвід захисту - провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу - Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України", - сказав президент.

Зеленський додав, що сьогодні ж він говорив із генералами Євгеном Мойсюком і Михайлом Забродським. Президент вважає, що 2024 рік може стати успішним для України тільки за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні сили України.

Хто такий Валерій Залужний?

Залужний народився 8 липня 1973 року у місті Новоград-Волинський Житомирської області.

У період з 2019 по 2021 рік він був командувачем військ Оперативного командування "Північ". До того Залужний обіймав посаду начальника Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ та був першим заступником командувача Об'єднаних сил.

У 2017 році Валерій Залужний був начальником штабу, перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід". У період з 2009 до 2012 року Залужний служив на посаді командира 51-ї окремої механізованої бригади.

27 липня 2021 року наказом президента України Володимира Зеленського Валерія Залужного призначено головнокомандувачем ЗСУ.

Детально біографію Залужного можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Сім'я Залужного

Валерій Залужний одружений та має двох доньок. Старша служить у Київському гарнізоні, а молодша навчається в Одесі.

Конфлікт Залужного та Зеленського

Раніше в ЗМІ почала ширитись інформація щодо можливого конфлікту між Валерієм Залужним та президентом Володимиром Зеленським. Тоді вийшла велика стаття у ТІМЕ про те, що війна в Україні нібито набула позиційного характеру. Вона викликала різку реакцію як в Офісі президента, так і у суспільства. Тоді, за інформацією РБК-Україна, в ОП були в курсі того, що Залужний має намір випустити такий матеріал, але не знали його змісту.

І це не єдина з причин загострення між Зеленським та Залужним.

Чому Залужного відправили у відставку?

Зазначимо, що ще у квітні 2022 року була інформація про створення головкомом свого іменного благодійного фонду для допомоги армії. Цей фонд оперативно перейменували, але на Банковій ця історія була витрактована як ознака наявності у головнокомандувача ще й політичних амбіцій.

Тим більше для цього вже був міцний фундамент - буквально відразу після повномасштабного вторгнення рівень підтримки Збройних сил зріс до 98%, що стало вище ніж рейтинг підтримки особисто Зеленського - 93%.

Однією з перших публічних проявлень конфлікту стало оприлюднення внутрішнього документа Генштабу, який передбачав необхідність дозволу військкомату для переміщення військовозобов'язаних Україною. Документ викликав великий резонанс, Зеленський закликав Генштаб "надалі не приймати без нього подібних рішень".

Вкрай різко на Банковій відреагували й на статтю Залужного для The Economist, де він розповів про стан на фронті та чого потребує Україна для перемоги. На Банковій її сприйняли вкрай різко - не лише через порушення домовленості, а й через зміст: наратив Залужного різко суперечив наративу Зеленського про те, що ситуація аж ніяк не є патовою. У результаті, спочатку сам Офіс президента, а потім і особисто Зеленський виступили з критичними заявами на адресу головкома.

Крім того, ситуацію різко загострив фактичний провал контрнаступу. Як розповідали РБК-Україна джерела на Банковій: першоджерелом усіх оптимістичних прогнозів були запевнення генералів в успіху операції, якими вони поділися на засіданнях Ставки та у спілкуванні із Зеленським.

Існували й інші причини для конфліктів. Один зі співрозмовників у військово-політичному керівництві розповідав виданню, що Зеленський через деякий час після повномасштабного вторгнення почав їздити на фронт і особисто спілкуватися з комбригами та комбатами - тоді як Залужний довго перебував у Києві.

Детально про те, що сталося між Зеленським та Залужним і що передувало відставці головкома - читайте в матеріалі РБК-Україна.