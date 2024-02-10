ЗСУ взяли на Авдіївському напрямку полоненого за допомогою дрона: показали відео операції

Воїни 47-ї окремої механізованої бригади взяли у полон російського терориста за допомогою дрона на Авдіївському напріямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Як пише Тарнавський, військові побачили на полі бою окупанта, який не орієнтувався в просторі. Терористи планували врятувати його через коригування дроном відступу, втім, наш БпЛА викликав у нього більше довіри.

Полоненому Олексію виявилось 47 років, 22 із них він провів за ґратами. Повинен був ще відбувати термін, втім, "приїхали, забрали та привезли на війну, пообіцявши очистити репутацію".

"За те, що він прийшов вбивати українців, отримав на картку 169 тисяч рублів. Та грошей не побачив - дав картку товаришу для закупів, а той був убитий", - розповідає Тарнавський.

Полоненому, який нібито "розкаявся" було забезпечено належне поводження. Його передали відповідним органам для подальших з'ясувань.

"Завдяки постійному поповненню "обмінного фонду" маємо підстави для звільнення з неволі українських воїнів. Лише за останній тиждень в операційній зоні ОСУВ "Таврія" взято в полон більше десятка "алєксєїв", - відзначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 лютого, українські воїни ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 394 270 військових.