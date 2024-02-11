РФ запустила по Україні нові групи "Шахедів": тривога розширилася

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Військові продовжують фіксувати нові групи баражуючих боєприпасів противника, які росіяни запускають з напрямку Чорного моря. Загалом у південних регіонах тривога через загрозу "Шахедів" триває вже кілька годин.

Атака по Миколаєву

Дрони-камікадзе кілька разів міняли курс, у кілька хвиль атакували, зокрема, Миколаїв, де було чути вибухи у різний час від пізнього вечора середи і вже після опівночі неділі.

По Миколаєву ворожа атака із застосуванням ударних дронів триває досі. Військові заявляють, що противник продовжує запускати "Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку міста та області.

О 01:46 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів у Telegram про ситуацію з ворожими дронами у регіоні. Чиновник спочатку зазначив, що "поки ще все норм", лишилося ще два "Шахеди", але за дві хвилини уточнив, що "-1".

Розширення тривоги

Крім того, повідомили в ПС, кілька груп ударних безпілотників у Черкаській області прямували на Смілу, у напрямку Кіровоградської області, у напрямку Черкас та Вінницьку та Київську області.

""Шахеди" на Миколаїв із заходу! + Нова група "шахедів" з Чорного моря на Миколаївщину!... "Шахеди" на Вінниччині північно-західним курсом. Група "шахедів" вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей – на захід. Група "шахедів" на Кіровоградщині прямують на Черкащину. +Кілька нових груп з Чорного моря - на Миколаївщину", - йдеться в оголошенні захисників неба о 01:34 та о 01:40 відповідно.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у майже половині областей України.

Атака "Шахедів" по Україні

Раніше повідомлялося, що з вечора 10 лютого та від ночі 11 лютого російські загарбники запускали групи "Шахедів" для ударів по Україні. Повітряна тривога в країні розширилася та охопила майже половину областей.

По Миколаєву ворожа атака тривала у кілька хвиль. Росіяни запускали по місту "Шахедами" групами декілька разів. У місті повідомляли про вибухи та роботу ППО. Також представники влади казали про пожежу сухої трави на тлі ворожої повітряної атаки. Даних про можливих постраждалих немає. Також було відомо про вибухи у передмісті Дніпра.