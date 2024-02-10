Партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників у Криму

Українські партизани виявили радіолокаційну станцію "Противник-ГЕ", що розташована на південний захід від аеродрому тимчасово окупованого Джанкоя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Станція виявляє повітряні цілі і передає інформацію на протиповітряну оборону, яке прикриває аеродром. Координати розташування станції: 45.6934554, 34.3966575.

Партизани "АТЕШ" зазначають, що раніше це не рятувало окупантів від прильотів по згаданому об'єкту.

Крім того, біля станції, партизани виявили ремонтну базу, а також місце стоянки військової техніки в населеному пункті Новостепне.

Діяльність партизанів "АТЕШ" у Криму

Агенти партизанського руху постійно слідкують і проводять вилазки на об'єкти російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Нещодавно партизани "АТЕШ" розвідали склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ, що розташовані в Сакському районі Криму.

Також партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. В даний момент відбувається посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

Крім того, партизани зафіксували кораблі в Новоросійську, з яких РФ обстрілює Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.