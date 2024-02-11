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У Польщі відреагували на скандальну заяву Трампа з погрозами країнам НАТО

Польща, Неділя 11 лютого 2024 18:29
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У Польщі відреагували на скандальну заяву Трампа з погрозами країнам НАТО Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Влада Польщі відреагувала на заяву екслідера США Дональда Трампа про те, що на посаді президента він не збирається безоплатно захищати союзників по НАТО від імовірного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що дана заява Трампа має бути обговорена на засіданні Кабміну, яке відбудеться у вівторок.

"Навіть враховуючи умови гарячої виборчої кампанії в США, ту частину заяви, в якій Дональд Трамп чітко сказав, що він навіть "заохочуватиме" Росію до конфлікту і нападу, це перетин певних кордонів, які ніколи не можна переходити... І загроза невиконання зобов'язань за статтею 5 НАТО", - додав він.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в дечому Трамп таки може мати рацію.

"В одному він має бути правий: якщо Європа не буде більше дбати про власну безпеку, якщо ми призупинимо безпеку Європи виключно завдяки добрій волі та готовності захищати Сполучені Штати, це може рано чи пізно закінчитися катастрофою", - сказав Туск.

Прем'єр наголосив, що Європа має усвідомити, що ЄС не може бути економічним і цивілізаційним гігантом і карликом у питаннях оборони, тому що світ змінився.

"У нас на кордоні гаряча війна. Ми не можемо дозволити собі жодного ризику як Польща і як Європа", - зауважив він.

Скандальна заява Трампа

Нагадаємо, ми писали, що колишній президент США розповів, як погрожував країнам НАТО, щодо підбурювання Росію до нападу на них, якщо вони не будуть робити внески в Альянс.

Ця заява вже викликала обурення у Білого дому та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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Дональд Туск Польща Дональд Трамп Війна Росії проти України
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