У Польщі відреагували на скандальну заяву Трампа з погрозами країнам НАТО

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що дана заява Трампа має бути обговорена на засіданні Кабміну, яке відбудеться у вівторок.

"Навіть враховуючи умови гарячої виборчої кампанії в США, ту частину заяви, в якій Дональд Трамп чітко сказав, що він навіть "заохочуватиме" Росію до конфлікту і нападу, це перетин певних кордонів, які ніколи не можна переходити... І загроза невиконання зобов'язань за статтею 5 НАТО", - додав він.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в дечому Трамп таки може мати рацію.

"В одному він має бути правий: якщо Європа не буде більше дбати про власну безпеку, якщо ми призупинимо безпеку Європи виключно завдяки добрій волі та готовності захищати Сполучені Штати, це може рано чи пізно закінчитися катастрофою", - сказав Туск.

Прем'єр наголосив, що Європа має усвідомити, що ЄС не може бути економічним і цивілізаційним гігантом і карликом у питаннях оборони, тому що світ змінився.

"У нас на кордоні гаряча війна. Ми не можемо дозволити собі жодного ризику як Польща і як Європа", - зауважив він.

Скандальна заява Трампа

Нагадаємо, ми писали, що колишній президент США розповів, як погрожував країнам НАТО, щодо підбурювання Росію до нападу на них, якщо вони не будуть робити внески в Альянс.

Ця заява вже викликала обурення у Білого дому та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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