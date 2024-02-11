Столтенберг та Білий дім розкритикували Трампа через погрози країнам НАТО

Колишній президент США Дональд Трамп розповів, як погрожував країнам НАТО, що буде підбурювати Росію до нападу на них, якщо вони не будуть робити внески в Альянс. Ця заява викликала обурення у Білого дому та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Yle .

Представник Білого дому Ендрю Бейтс, коментуючи заяву Трампа, назвав її "жахливою" і такою, що ставить під загрозу нацбезпеку США.

"Заохочувати вторгнення вбивчих режимів до наших найближчих союзників є жахливим і безпідставним. Це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку", - сказав Бейтс.

На заяву Трампа відреагував і генеральний секретар НАТО. Як заявив Столтенберг, розмови про те, що члени оборонного альянсу не захищають один одного, підривають спільну безпеку. Крім того, за його словами, такі заяви ставлять під загрозу життя американських і європейських солдатів.

Скандальна заява Трампа

Виступаючи на мітингу в Південній Кароліні, Трамп, який балотується в президенти США, розповів, що одного разу "один із президентів великої країни" запитав його, чи будуть США, як й раніше, захищати їх від російського вторгнення, якщо вони не будуть робити внески в НАТО.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я б заохочував їх (росіян, - ред.) робити все, що їм заманеться. Ти повинен заплатити. Ти маєш платити за рахунками", - процитував свою відповідь Трамп.

Річ у тім, що Трамп невірно розуміє систему фінансування НАТО. Країни-члени прагнуть витрачати щонайменше 2% ВВП на військові витрати, і більшість країн не досягає цієї мети. Однак 2% вважаються лише орієнтовним показником, і не існує обов'язкових "рахунків", які члени Альянсу мають сплачувати.

Вибори у США

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден.

Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Хейлі. Наразі те, хто ж піде в президенти від республіканців, вирішується на внутрішньопартійних праймеріз.

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