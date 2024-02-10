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У Донецькій області через обстріли знеструмлена шахта

Донецька область, Субота 10 лютого 2024 10:58
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У Донецькій області через обстріли знеструмлена шахта Фото: у Донецькій області через обстріли знеструмлена шахта (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Донецькій області була пошкоджена повітряна мережа через ворожі обстріли. Внаслідок цього була знеструмлена шахта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook.

"У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі та шахта", - йдеться у повідомленні.

Через відключення світла під землею залишилися 20 шахтарів, за кілька годин їх вивели на поверхню.

Станом на ранок залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній у Донецькій області.

Також через бойові дії відключилася повітряна лінія у Миколаївській області. Були знеструмлені три вітрові електростанції та споживачі у Миколаєві та Очакові. Всі люди вже зі світлом.

Ситуація у Миколаївській області

Частина Миколаївської області була окупована російськими загарбниками у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили території Миколаївської області.

Проте зараз росіяни часто обстрілюють прифронтові громади області, зокрема Очаків.

Цього тижня у Миколаєві був приліт "Шахедів"по приватному сектору. Там спалахнула потужна пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

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Міненерго Донецька область відключеня світла
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