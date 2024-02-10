У Донецькій області через обстріли знеструмлена шахта
У Донецькій області була пошкоджена повітряна мережа через ворожі обстріли. Внаслідок цього була знеструмлена шахта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Facebook.
"У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі та шахта", - йдеться у повідомленні.
Через відключення світла під землею залишилися 20 шахтарів, за кілька годин їх вивели на поверхню.
Станом на ранок залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній у Донецькій області.
Також через бойові дії відключилася повітряна лінія у Миколаївській області. Були знеструмлені три вітрові електростанції та споживачі у Миколаєві та Очакові. Всі люди вже зі світлом.
Ситуація у Миколаївській області
Частина Миколаївської області була окупована російськими загарбниками у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили території Миколаївської області.
Проте зараз росіяни часто обстрілюють прифронтові громади області, зокрема Очаків.
Цього тижня у Миколаєві був приліт "Шахедів"по приватному сектору. Там спалахнула потужна пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.
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