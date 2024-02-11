Прикордонники зірвали російський прапор на Донецькому напрямку (відео)

Українські прикордонники виявили встановлений окупантами прапор Росії на Донецькому напрямку. Вони зірвали російську "мітку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

"Під час відбиття чергового штурму окупантів прикордонники виявили "триколор", яким загарбники помітили нібито їхню територію. Наші бійці, ризикуючи життям, дістали ворожу ганчірку з невстановленого для неї місця й викинули", - повідомили в міністерстві.

Двох військовослужбовців ДПСУ, котрі відзначились своїм вчинком, нагороджено військовим командуванням.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 лютого, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 200 військових.

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