У Польщі протестувальники висипали на дорогу зерно з українських фур

Польські фермери, які протестують біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок. Польська поліція почала розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польський телеканал RMF24 .

Інцидент стався близько 11:30 за польським часом на трасі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ". Як розповіла представник комендатури муніципальної поліції Ева Чиж, до Польщі після прикордонного контролю в'їхали три вантажівки під керуванням українців, але польські протестувальники не пропустили їх далі.

"В один момент вони відкрили причепи, в результаті чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України", - зазначила вона, додавши, що бійок чи небезпечної ситуації після цього не було.

Наразі польські правоохоронці з'ясовують всі подробиці події та вилучають докази. Матеріали будуть направлені до прокуратури для проведення правової та кримінально-правової експертизи.

"Ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані осіб, які в ній брали участь, опитуємо свідків", - сказала представник поліції.

Блокада кордону поляками

У листопаді минулого року польські перевізники та фермери розпочали протести на кордоні з Україною, вимагаючи повернути систему пропусків для українських перевізників, а також скасувати митний "безвіз" між ЄС та Україною.

У середині січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Але 31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують дій ЄС, та поновили протести на кордоні з Україною на 9 лютого. Першим протестувальники заблокували КПП "Дорогуськ - Ягодин".

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