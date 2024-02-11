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Довжиною в 30 км. Росіяни побудували з вагонів лінію оборони на Донбасі

Донецька область, Неділя 11 лютого 2024 19:30
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Довжиною в 30 км. Росіяни побудували з вагонів лінію оборони на Донбасі Фото: росіяни з вагонів побудували 30-кілометрову лінію оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська побудували на окупованій території Донецької області своєрідну оборонну лінію з залізничних вагонів. Довжина цієї лінії становить близько 30 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект DeepState.

Безперервна конструкція, як повідомляє DeepState, протяглася на 30 кілометрів по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу. Зводити цю конструкцію росіяни почали ще у липні 2023 року, використовуючи вагони, викрадені на окупованих територіях.

"Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задум зрозумілий - перешкода для просування Сил оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий", - пояснили в DeepState.

Довжиною в 30 км. Росіяни побудували з вагонів лінію оборони на Донбасі

Побудова цього "потягу" була верифікована командою DeepState візуально на супутникових знімках за різні періоди часу.

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом останньої доби відбулось 95 бойових зіткнень на фронті. Російські окупанти продовжують спроби наступу на Куп'янському та Авдіївському напрямках. Водночас українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області.

Крім того, за минулу добу окупанти втратили на фронті ще понад 900 солдатів. Загальна кількість втрат ворожої армії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнула вже близько 395 200 осіб.

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