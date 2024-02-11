Україна наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова у подкасті "Слон".

"Якщо говорити про нішу "шахедів" і дальніх дронів, я просто процитую Буданова. Він кілька днів тому в інтерв'ю сказав, що у нас є паритет по цих дронах. Я скажу, що це правда. У нас до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе", - сказав він.

Федоров зазначив, що виробництво безпілотників дальнього радіуса дії обмежується тільки фінансуванням. Але виробництво продовжує масштабуватися.

"Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже вироблені тисячі, майже кожного дня десь щось палає на території Росії. І це можна масштабувати. За пів року ми наздогнали (Росію, - ред.) за кількістю. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали", - заявив міністр.

За його словами, партнери України також дивляться, як дрони розвантажують системи ППО.

Також Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA. Як сказав міністр, у 2024 році очікується "новий технологічний стрибок" в розробці.

"Ми не можемо показати, але є човен, що є певною платформою і який готується до нових застосувань з новими сюрпризами", - зазначив він.

Дрони українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше голова СБУ повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів", а також розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет".