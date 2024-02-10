Павлюка звільнили з Міноборони, він переходить на іншу посаду

Генерал-лейтенанта Олександра Павлюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони. Він переходить на іншу посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Кабінет міністрів звільнив Павлюка з Міністерства оборони сьогодні, 10 лютого.

Мельничук зазначив, що звільнення було у звʼязку із переходом на іншу роботу.

Що відомо про Павлюка

Нагадаємо, у 2017-2020 роках Олександр Павлюк був командувачем військ оперативного угруповання "Захід", після чого став командувачем підготовки командування Сухопутних військ, а в 2021 році став командувачем Операції Об’єднаних сил.

Під час повномасштабної війни генерал був призначений заступником командувача Сухопутних військ і водночас був командувачем Сил оборони Києва. У лютому 2023 році його призначили першим заступником міністра оборони.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, до цього він був командувачем Сухопутних військ.

Крім того, Зеленський змінив командування Генерального штабу ЗСУ. Новим начальником призначено Анатолія Баргилевича.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що це не всі перестановки в ЗСУ. Олександр Павлюк може очолити Сухопутні війська ЗСУ.