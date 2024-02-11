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Військові показали знищення "Шахеда" бійцями ВМС

Україна, Неділя 11 лютого 2024 16:51
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Військові показали знищення "Шахеда" бійцями ВМС Фото: ВМС показали знищення ворожого "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України показали знищення ворожого ударного дрона "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВМС ЗС України в Facebook.

Так, на сторінці Військово-морських сил ЗС України опублікували відео, на якому можна побачити, як виглядає ворожий "Шахед" через приціл системи ППО, а також момент ураження дрона ракетою.

Атака дронів на Україну

В ніч на 11 лютого російські війська знову атакували Україну ударними дронами "Шахед". Українські сили ППО знищували ворожі безпілотники у 9 областях України. Загалом ворог застосував проти українців 45 ударних безпілотників, 40 з них - були знищені.

У Дніпропетровській області два ворожих безпілотники були збиті над Дніпровським районом. В результаті падіння уламків постраждав чоловік. А у Київській області через падіння уламків збитих "Шахедів" сталася пожежа, а також були пошкоджені склади, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач.

Атакували ворожі дрони і Миколаївську область. Там сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного обʼєкта, а також були пошкоджені адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід. Одна людина отримала поранення.

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ВМС України Атака дронів
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