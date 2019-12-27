Хроники побед и потерь: чем жила Украина в 2019 году

Петр Порошенко уступил президентское кресло Владимиру Зеленскому (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Для Украины 2019 год был богат громкими политическими событиями и не только. Некоторые из них потрясли, удивили и порадовали. А некоторые – могут кардинально изменить ход развития страны.

За этот год в Украине произошла полная перезагрузка политической элиты. Триумф Владимира Зеленского и "Слуги народа" позволил им полностью перебрать на себя управление страной.

О главных общественно-политических событиях уходящего года для Украины и украинцев – в подборке РБК-Украина.

1 января

В Украине стартовала президентская избирательная кампания. За считанные минуты до Нового года на то время руководитель "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский развеял главную интригу последних месяцев, заявив, что будет баллотироваться на пост главы государства.

Его обращение транслировали вместо традиционного поздравления президента в эфире телеканала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому. К слову, олигарх оказывал поддержку Зеленскому во время предвыборной гонки. По этой причине его стали считать если не подконтрольным, то явно лояльным к Коломойскому.

6 января

Вселенский патриарх Варфоломей во время литургии в храме Святого Георгия в Стамбуле передал предстоятелю Православной церкви Украины, митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Так в Украине появилась независимая и каноническая церковь, ставшая пятнадцатой в диптихе мирового православия.

Главой Православной церкви Украины стал митрополит Епифаний (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Официальное возведение Епифания на престол (интронизация) состоялось 3 февраля в Соборе Святой Софии. Стоит отметить, что за автокефалию ПЦУ активно боролся пятый президент Петр Порошенко. И позже месседж о важности создания поместной украинской церкви он взял на вооружении во время предвыборной кампании.

24 января

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Виктора Януковича, который скрывается в РФ, виновным в государственной измене. Суд заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. Основой для обвинений послужило обращение Януковича от 1 марта 2014 года, в котором он призвал российского президента Владимира Путина ввести войска в Украину.

7 февраля

Верховная рада внесла изменения в Конституцию, официально закрепив курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО. Эта инициатива играет больше декларативную роль. Таким образом Украина дала сигнал западным партнерам о неизменности внешнеполитического курса. Хотя, если к власти придет пророссийская политическая сила, то сможет убрать эту норму из Конституции, собрав 300 голосов в парламенте.

25 февраля

Журналисты "Bihus.info" обнародовали расследование о хищениях в оборонном комплексе. К схеме якобы были причастны первый замсекретаря СНБО и многолетний бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский, а также его сын Игорь. Но, по их мнению, целью сюжета была дискредитация тогдашнего президента во время избирательной кампании.

За эту историю взялись правоохранительные органы. Сам Гладковский ушел с должности в СНБО. Нашумевшее расследование пока к посадкам не привело. Подозреваемые в этом деле Андрей Рогоза и Виталий Жуков компенсировали государству ущерб от неуплаты налогов. Еще пару чиновников из концерна и правоохранителей, замешанных в скандале, получили подозрения и были отстранены от своих должностей.

Активисты требовали посадки соратника экс-президента (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Скандал с "Укроборонпромом" негативно отразился на кампании Порошенко. Накануне первого тура выборов активисты "Национального корпуса" регулярно приходили на встречи президента с избирателями и требовали посадить Гладковского в тюрьму.

31 марта

Украинцы голосовали в первом туре за нового президента. Согласно результатам, во второй тур прошли Владимир Зеленский, получивший поддержку более 30% избирателей, и Петр Порошенко, который набрал почти 16% голосов. На третьем месте оказалась Юлия Тимошенко, которой не хватило 2,5% до второго места.

18 апреля

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров, признав незаконной национализацию "Приватбанка".

Апелляция по этому вопросу должна была состояться 19 декабря. Но суд ее отложил до окончательного решения по делу о признании семьи Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами и обмена их вкладов на акции. Это дело будет рассматриваться в Верховном суде 31 января 2020 года.

Чтобы обезопаситься в случае возможного проигрыша в судах, 11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который запретит возвращать неплатежеспособные банки их экс-владельцам. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук утверждает, что документ не направлен против конкретных лиц или банков.

19 апреля

Владимир Зеленский и Петр Порошенко накануне второго тура выборов провели дебаты с элементами шоу на НСК "Олимпийский". Кандидаты обменялись взаимными обвинениями и упреками. Очевидного победителя определить не удалось, но команде Зеленского удалось навязать оппонентам свои условия "предвыборной игры".

Дебаты перед вторым туром выборов прошли на "Олимпийском" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Традиционно дебаты проходят в эфире "Суспильного". Но Порошенко согласился на "стадион так стадион", призвав Зеленского сдать анализы, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков, в лаборатории НСК. Анализы кандидаты пошли сдавать порознь, оба прошли тесты успешно.

21 апреля

Украинцы выбрали Владимира Зеленского шестым президентом страны. Он получил 73,22% голосов, эта цифра стала рекордным результатом для второго тура выборов. Зеленский почти с троекратным отрывом обошел Петра Порошенко, за которого проголосовало 24,45% украинцев.

25 апреля

Верховная рада 8 созыва приняла закон про украинский язык как государственный. За это решение проголосовали 278 народных депутатов. Согласно закону, украинский язык становится обязательным в использовании для органов власти, государственных и коммунальных предприятий и других общественных заведений. Документ вызвал крайне негативную оценку со стороны Венгрии, власти которой заявили об ущемлении прав этнических венгров в Украине. В итоге это привело к дипломатическому скандалу между странами.

20 мая

Владимир Зеленский принял присягу президента Украины. В первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной рады и анонсировал внеочередные выборы.

Не все политсилы были заинтересованы в досрочной парламентской гонке. Чтобы помешать этим планам, несколькими днями ранее "Народный фронт" заявил о выходе из коалиции. Но это никак не повлияло на решение Зеленского отправить Раду на перевыборы. Депутаты пытались обжаловать его указ, но Конституционный суд встал на сторону нового главы государства.

31 мая

В Переяслав-Хмельницком полицейские ранили в голову пятилетнего Кирилла Тлявова. Спустя три дня мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание. По версии следствия, пьяные сотрудники местной полиции, развлекаясь, стреляли по банкам в соседнем дворе. В результате одна из пуль срикошетила и попала в Кирилла.

Люди принесли игрушки в память о 5-летнем Кирилле под МВД (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

После того, как стало известно о смерти ребенка, возмущенные активисты 3 июня устроили пикет под зданием МВД с требованием наказать виновных. Начальник полиции Киевской области после случившегося решил подать в отставку.

Подозрение по этому делу было объявлено четырем лицам. Один из них – инспектор Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. По версии ГБР, именно его выстрел ранил Кирилла. Еще двое – полицейский местной полиции и его шестнадцатилетний сын. Обвинительный акт подозреваемым прокуратура области уже передала в суд.

15 июня

Молодежная сборная Украины по футболу впервые в истории выиграла Чемпионат мира U-20. Украинские футболисты обыграли команду Южной Кореи в финальном матче со счетом 3:1.

19 июня

В Киеве был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук. Главной версией смерти Тымчука следствие считает самоубийство. О ходе расследования сейчас почти ничего неизвестно. Недавно в прокуратуре Киева и ГПУ сообщили, что результаты экспертиз по этому делу засекретили.

21 июля

Украинцы переизбрали парламент. Состав Верховной рады обновился на 80 процентов. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала рекордных 43,16% голосов и победила на 130 округах. В целом политсила получила 254 мандата, что позволило новому президенту и его команде впервые за всю историю Украины сформировать монобольшинство в Раде.

Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа" на выборах в Раду (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Второе место заняла "Оппозиционная платформа – За життя", набрав примерно 13%. По 8% получили "Батькивщина" и "Европейская солидарность" во главе с пятым президентом Порошенко. Еще почти 6% набрал "Голос" Святослава Вакарчука.

Эти выборы отметились массовым голосованием за бренд Владимира Зеленского и "Слуги народа", особенно это проявилось на "мажоритарке". Выдвиженцы от его партии обошли многих опытных политиков, годами работавших на том или ином округе. Некоторые кандидаты по несколько раз переизбирались в своих округах, но проиграли кандидатам от СН.

28 августа

В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. На месте завала были найдены тела восьми погибших, среди них – один ребенок. Около 30 жильцов эвакуировали из разрушенного дома.

Официально трагедия случилась из-за разрушения средней несущей стены подвала. В результате полиция объявила подозрения в служебной халатности двум работникам ЖЭКа, который обслуживал дом.

29 августа

Состоялось торжественное открытие Верховной рады 9 созыва. В первый рабочий день депутаты назначили новое руководство парламента, сформировали правительство во главе с Алексеем Гончаруком и частично сменили руководство силового блока.

Ночью Рада перешла к голосованию за отмену депутатской неприкосновенности, предварительно одобрив законопроект. На следующем заседании 3 сентября депутаты окончательно приняли документ. Это был первый закон, принятый новой Радой.

7 сентября

Произошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в формате "35 на 35". Это первое масштабное освобождение украинских политзаключенных, начиная с декабря 2017 года. В рамках обмена в Украину вернулись захваченные Россией в Керченском проливе моряки, а также Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие.

Украинские пленные вернулись домой в рамках обмена с Россией (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Среди заключенных, вернувшихся в Москву – главред "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, который был задержан по подозрению в госизмене. Также был обменян боевик так называемой "ДНР" Владимир Цемах, который считается важным свидетелем в деле о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге".

Накануне обмена Зеленского просили не отпускать Цемаха группа депутатов Европарламента, правительство Нидерландов и представители Международной следственной группы по катастрофе MH17. Теперь они добиваются выдачи боевика от России.

7 октября

Печерский суд Киева отправил бывшего депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского под стражу в СИЗО без права внесения залога. ГБР подозревает его в причинении тяжкого телесного повреждения. Речь идет об инциденте, случившемся 31 декабря 2016 года, когда экс-депутат на дороге возле Василькова Киевской области прострелил ногу Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой чуть не въехал в автомобиль Химикуса с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал ему замечание, тот бросился на него с бутылкой и угрозами. Сам Химикус это отрицает.

Пашинский считает это дело местью Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче. Впрочем, это признает и сам Портнов. Спустя два месяца, 18 декабря Киевский апелляционный суд выпустил Пашинского из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

14 октября

Национальная сборная Украины по футболу одержала историческую победу, обыграв команду Португалии в отборочном матче Евро-2020 со счетом 2:1. Благодаря этой победе команда Андрея Шевченко вышла в следующий этап чемпионата Европы, заняв первое место в группе В. Финал соревнования пройдет летом 2020 года.

18 октября

НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому. Ему вменяют злоупотребление служебным положением, недостоверное декларирование и нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок. Эти эпизоды не связаны с "оборонным скандалом".

Бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский оказался на скамье подсудимых (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

На следующий день Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 60 дней с альтернативой залога в размере 10,6 млн гривен. После внесения этой суммы, 21 октября экс-чиновник вышел из-под стражи. Два месяца спустя ВАКС позволил Гладковскому снять электронный браслет.

21 октября

В авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. Он находился за штурвалом вертолета, который потерпел крушение в Полтавской области. Среди причин трагедии были названы плохие погодные условия.

13 ноября

Верховная рада сделала первый шаг к земельной реформе. Депутаты приняли в первом чтении законопроект про рынок земли, в основном благодаря голосам "Слуги народа". Он предусматривает, что уже с октября 2020 года в Украине можно будет проводить операции купли-продажи земли, но при ряде ограничений.

Сейчас документ готовится ко второму чтению. Скорее всего, в нем будут пересмотрены лимиты по концентрации угодий в одних руках, а также появится запрет на покупку земли иностранцами, пока этот вопрос не будет вынесен на всеукраинский референдум.

Рассмотрение этого документа парламентом и аграрным комитетом Рады проходит на фоне регулярных акций протеста несогласных с реформой.

Стычки под Верховной радой из-за земельной реформы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

4 декабря

В Одессе случился пожар в старинном доме на улице Троицкой, в результате которого погибло 16 человек. Пострадали еще примерно тридцать. В здании находилось несколько фирм, а также научные и учебные учреждения. По данным ГСЧС, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования в кабинете на третьем этаже колледжа. Его тушили почти сутки.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, причиной трагедии стало небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Руководителей ГСЧС области уже отправили в отставку.

9 декабря

В Париже впервые за три года состоялся саммит "нормандской четверки". Лидеры Украины, России, Франции и Германии решили, что Минские соглашения остаются базой для мирных переговоров. Также стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.

Следующий саммит запланирован через четыре месяца с момента встречи. На нем Путин, Зеленский, Макрон и Меркель собираются обсудить вопросы безопасности и политические условия для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, на двусторонней встрече Зеленского и Путина поднимался вопрос транзита и поставок в Украину российского газа. На газовых переговорах в Минске 20 декабря стороны договорились о продолжении транзита через территорию Украины на пять лет.

12 декабря

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Пятеро человек, которые, по версии следствия, причастны к преступлению, принадлежат к военно-волонтерским кругам.

Волонтер и детский врач Юлия Кузьменко подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета (фото Виталий Носач / РБК-Украина)

Одну из подозреваемых суд отправил под домашний арест, остальных оставил под стражей. Правоохранители считают, что основным мотивом убийства была дестабилизация ситуации в Украине.

Многие активисты, волонтеры и журналисты не согласны с полицией, указывая на нестыковки в ее версии случившегося. На Майдане 22 декабря прошла акция в поддержку троих подозреваемых – Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.