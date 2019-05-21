Ответ Зеленскому: готова ли Верховная рада к досрочным выборам

Зеленский намерен отправить парламент на досрочные выборы (president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи заявил, что досрочно распустит Верховную раду восьмого созыва. Ключевой вопрос – насколько это решение легитимное, ведь в парламенте далеко не все согласны с досрочным прекращением своих полномочий. Будет ли Верховная рада сопротивляться и оспаривать будущий указ главы государства, а также что об этом думают представители различных фракций – в материале РБК-Украина.

В июле в Украине досрочно пройдут парламентские выборы. Владимир Зеленский в инаугурационной речи заявил, что распустит Раду, дав ей два месяца, чтобы депутаты успели "заработать неплохие баллы на досрочные выборы".

Президент призвал депутатов уволить глав СБУ и ГПУ, министра обороны, а также принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также "многострадальный" избирательный кодекс с открытыми партийными списками.

Для того, чтобы помешать досрочным выборам, фракция "Народный фронт" в пятницу, 17 мая, объявила о выходе из коалиции. С этого момента начался отсчет 30 дней на формирование нового большинства. И в это время, по версии "фронтовиков", президент не может распустить парламент, поскольку после 16 июня останется менее полугода до окончания полномочий Рады.

В НФ указывают на то, что закон прямо запрещает распускать Раду менее чем за шесть месяцев до завершения ее каденции. Но в команде Зеленского считают, что коалиции нет уже несколько лет, потому маневр НФ ни на что не повлияет.

Остаться при своем

Несмотря на возможность оспорить решение Зеленского о роспуске Рады, вчера все фракции заявили о готовности к досрочным выборам. При этом многие раскритиковали идею нового президента о роспуске как такую.

Народный депутат БПП Александр Черненко сообщил РБК-Украина, что в "Блоке Петра Порошенко" скорее всего не будут обжаловать президентский указ, когда он будет обнародован. Хотя, по словам парламентария, пока этот вопрос не обсуждался на уровне всей фракции.

Теоретически Рада может изменить избирательное законодательство к моменту проведения досрочных выборов, но маловероятно, что у депутатов на это будет достаточно времени, считает Черненко.

"Уже на следующий день после издания президентского указа стартует избирательная кампания, и самовыдвиженцы уже могут подавать в ЦИК документы на регистрацию. Это не говоря о том, что для рассмотрения избирательного кодекса только по процедуре нужно от двух до четырех недель. Даже если говорить об отдельном законопроекте касательно выборов, который мы бы рассмотрели сразу же за основу и в целом, в обход комитетов, то и в таком случае мы его примем, когда некоторые кандидаты уже будут зарегистрированы", - пояснил изданию депутат.

В БПП и ранее не скрывали, что досрочные выборы для них не самый плохой сценарий, потому и начали подготовку к парламентской кампании заранее. "В случае досрочного роспуска мы наверняка идем на выборы по действующей смешанной системе. Более того, мы только мобилизировали свой электорат в ходе президентских выборов, поэтому можем рассчитывать на плюс-минус сопоставимый результат", – ранее пояснял изданию близкий соратник экс-президента Петра Порошенко.

Партия "БПП - Солидарность" уже официально заявила о готовности и к очередным, и к досрочным выборам. "Мы считаем, что право президента досрочно прекращать полномочия Верховной рады должно быть реализовано в полном соответствии с Конституцией Украины. Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм... Президент имеет право распускать Раду, но это право является не безусловным", - заявили в политсиле.

Вскоре должен пройти съезд "БПП - Солидарность"", а в самой структуре партии пройдут кадровые изменения. Формировать свою команду в БПП собираются на основе праймериз. Две трети списка партии на парламентских выборах составят новые лица, а большинство действующих народных депутатов, прошедших по спискам, в том числе все руководство партии, пойдут в Раду по округам, говорит собеседник в близком окружении бывшего президента. Порошенко, в свою очередь, возглавит переформатированный БПП, но, скорее всего, откажется от депутатского мандата.

По информации издания, пока в партии обсуждают, будет ли экс-президент претендовать на пост премьера от БПП. Парламентские выборы — это по большей части "премьериада", и дополнительные баллы получает та политическая сила, которая сразу называет свою сильную кандидатуру на пост премьер-министра. "C одной стороны, будет красиво, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-либо кресло. Но, с другой стороны, нам же будет в минус в плане рейтинга, если мы не предложим сильную кандидатуру. Точно так, как мы потеряли в 2014 году, когда у нас не было кандидата, а был у "Народного фронта", — объяснил источник РБК-Украина.

Политические мотивы

"Исключительно политическим" и "не имеющим ничего общего ни с правом, ни с Конституцией" назвали решение Зеленского распустить парламент и в "Народном фронте". В то же время в пресс-службе партии НФ заявили о том, что "на сомнительных досрочных парламентских выборах" политсила будет "бороться вместе со сторонниками их курса и будущего Украины" за голоса избирателей.

"Президент Зеленский руководствовался политической целесообразностью и своими предпочтениями, но не юридической возможностью. Такой возможности отправить парламент на внеочередные выборы нет. На сегодня указа пока нет. Есть заявление о намерениях. Будет указ - будем смотреть его юридическую составляющую", - сообщил РБК-Украина народный депутат от НФ Игорь Лапин.

Впрочем, по его словам, даже процедура обжалования президентского указа не остановит проведение досрочных выборов. Ведь, если глава государства издаст такой указ, то ЦИК сразу же начнет процесс подготовки к ним. "Юридические основания для обжалования могут быть. Но указ все равно будет исполняться. И даже если Верховный суд признает его незаконным, то к тому времени уже выборы состоятся", - пояснил Лапин.

В силу низкого рейтинга НФ их нежелание идти на досрочные выборы вполне логично. К осенним выборам в "Народном фронте" рассчитывали выработать стратегию, как партии или отдельным ее представителям попасть в парламент, ранее писало РБК-Украина. Но теперь подходы придется менять на ходу.

Кроме того, часть НФ непублично высказывается в поддержку перехода к пропорциональным закрытым спискам с трехпроцентным проходным барьером. Это могло бы повысить шансы "фронтовиков" на прохождение в следующий созыв Рады.

Не считает, что у президента есть "конституционные основания" для роспуска парламента и замглавы фракции Радикальной партии Андрей Лозовой. "Это решение исключительно политическое. Но Радикальная партия идет на досрочные выборы, потому что такова воля людей. Любой соцопрос покажет, что украинский народ это решение поддерживает", - сказал он РБК-Украина.

По словам Лозового, главное требование "радикалов" к Зеленскому – обеспечить смену избирательной системы: отменить "мажоритарку" и перейти на чисто пропорциональную систему выборов с открытыми списками. "Это зависит от политической воли президента Зеленского", - подчеркнул Лозовый. Он прогнозирует, что если во вторник после консультаций с главами фракций ВР появится президентский указ о роспуске Рады, то выборы пройдут в конце июля.

Фракция "Самопомочи" также поддерживает проведение досрочных выборов. "Самопомич" выступает за полную перезагрузку политической власти в стране. У президента есть право распустить Раду - это, конечно, политико-правовое решение – и наша партия абсолютно готова к выборам", - сказал изданию глава фракции "Самопомочи" Олег Березюк.

По его словам, досрочные выборы, скорее всего, пройдут по действующему сейчас закону, а любые новации вроде перехода на пропорциональную систему с открытыми списками будут применяться уже на следующих выборах в Раду.

В то же время, по мнению Березюка, есть потенциальная возможность отменить "мажоритарку" уже на досрочных выборах. "На сегодня, вероятно, есть юридическая возможность провести выборы на пропорциональной основе с частично открытыми списками. То есть, с публикацией этих списков перед избирательным процессом, а не с реальными открытыми списками, когда люди могут выбирать конкретные фамилии в бюллетене. Такая возможность была бы полезной, и в парламенте есть голоса, чтобы это сделать", - сказал депутат. Но если указ о роспуске Рады появится только в среду, тогда, по мнению Березюка, шансы провести выборы по другим правилам уменьшатся.

Депутатская группа "Партия "Видроження", в которую входят мажоритарщики, оспаривать указ Зеленского о роспуске не будет, сообщил сопредседатель группы Виталий Хомутынник. "Тот факт, что коалиции де-факто уже давно нет, знают все. Систему выборов, считаю, менять не стоит. Во-первых, в парламенте на сегодня нет консенсуса по этому вопросу. Во-вторых, избиратели должны знать своего депутата в лицо. Поэтому я либо за смешанную систему, либо за открытые списки по аналогу последних местных выборов 2015 года. Но не думаю, что действующий парламент успеет поменять избирательную систему. После того, как президент Владимир Зеленский подпишет указ о роспуске Верховной рады, парламент по факту перейдет в режим избирательной кампании", - сказал он РБК-Украина.

Впрочем, не во всех фракциях решение Зеленского считают политически мотивированным. "Мы считаем абсолютно законным роспуск парламента. Мы и ранее настаивали на том, что у нового президента есть право распустить парламент, несмотря на эти бутафории с так называемым распадом несуществующей коалиции", - говорит заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Запланированное на вторник совещание Зеленского с фракциями фактически является консультациями, которые, согласно Конституции, президент должен провести перед подписанием указа о роспуске парламента, пояснил Соболев. По его словам, такой документ должен появиться после завершения консультаций. Следовательно, выборы будут назначены на 21 июля. В "Батькивщине" поддерживают переход на пропорциональную систему с открытыми списками, как и в других фракциях. Но при этом считают, что необходимый закон можно "проголосовать очень быстро и что он уже готов", уточнил депутат.

"Политическим решением с достаточно туманной и сомнительной юридической подоплекой" назвали намерение президента отправить Раду на досрочные выборы и в "Оппозиционном блоке".

"Юридических оснований для такого решения недостаточно, - сказал РБК-Украина глава фракции ОБ Вадим Новинский. - Но президент, имеющий 73 процента поддержки украинцев, наверное, может пойти на такой шаг. Хотелось бы, чтобы президент был для всех украинцев образцом исполнения Конституции, украинских законов и не начинал свою деятельность с такого неоднозначного шага, который не совсем в духе Конституции".

Но препятствовать роспуску парламента, обжалуя президентский указ в судах, в ОБ не планируют. "Думаю, мы будем готовиться к выборам. Мы ведь сами неоднократно выступали за роспуск этой Верховной рады, потому что это парламент войны, а не мира", - пояснил Новинский.

Кроме того, в ОБ выступают за то, чтобы досрочные выборы прошли по новой избирательной системе, а также готовы поддерживать Избирательный кодекс во втором чтении, уточнил руководитель фракции ОБ.

На решение Зеленского досрочно распустить Раду отреагировали и внепарламентские политики – лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и музыкант Святослав Вакарчук, на днях объявивший о создании партии "Голос" . Гриценко прямо поддержал идею с роспуском, тогда как у Вакарчука констатировали, что выборы пройдут в июле и призвали изменить избирательную систему.