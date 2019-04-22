Дали зеленый свет: как страна выбирала президента

Владимир Зеленский станет новым президентом Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина выбрала нового президента. Экзит-полы показали, что им станет Владимир Зеленский. Нынешняя власть в лице Петра Порошенко разгромно проиграла во втором туре кандидату, для которого эта избирательная кампания, по большому счету, стала первым шагом в политике. Лишь четверть избирателей, добравшихся в Вербное воскресенье на участки, поддержала действующего президента, тогда как большинство – даже на Западной Украине – отдали голоса за Зеленского. Как проходили выборы и что в штабах думают о результатах своих кандидатов – в материале РБК-Украина.

Католики в воскресенье праздновали Пасху, православные – Вербное воскресенье. Но все они, независимо от своих религиозных взглядов и убеждений, в этот день выбирали во втором туре президента. Причем праздники не помешали обеспечить явку на избирательных участках на уровне первого тура – более 62%.

Экзит-полы показали, что большинство избирателей высказалась в поддержку Владимира Зеленского. За него отдали голоса 73% опрошенных, за Петра Порошенко – 25,5%. Официальные итоги выборов Центризбирком опубликует, возможно, уже на этой неделе, как только завершится подсчет протоколов.

В едином порыве

Закрытые данные экзит-полов, которые штаб Порошенко получал в течение дня, показывали, что конкурент их обошел. Расклад сил по состоянию на первую половину дня не внушал членам команды нынешнего президента каких-либо надежд на победу. "О победе речь уже не идет. Главное – с каким разрывом мы проиграем", – говорил собеседник в штабе Порошенко за несколько часов до закрытия избирательных участков.

Но отрыв Зеленского в конечном счете оказался еще больше, чем прогнозировали в штабе. "Мы рассчитывали, что голоса распределяться в пропорции 60 на 40. Ну, в худшем случае – 65 на 35", – недоумевал один из штабистов Порошенко, комментируя РБК-Украина результаты национального экзит-полла.

Министры и депутаты, приехавшие поддержать Порошенко в Мыстецкий арсенал, где расположился штаб, также не скрывали разочарования от результатов второго тура для Петра Порошенко. "Мне жаль, что мы как общество не ощущаем той угрозы, которая исходит из Кремля, – сказала РБК-Украина вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе. – Наверное, мы сделали слишком комфортные условия для общества, чтобы они в каждом дне не ощущали войны".

"Я никак не понимаю, как люди могли так легкомысленно отнестись к тем жертвам, которые были у Украины, – не скрывала своего разочарования народный депутат от БПП, доверенное лицо Порошенко на выборах Нина Южанина. – Сейчас как никогда мы понимаем, что самым большим пробелом нашей работы было отсутствие постоянного контакта с населением. Нужно было все время разговаривать, ездить в регионы".

Пять лет назад Петр Порошенко выиграл выборы во всех областях без исключения, став главой государства уже по итогам первого тура. Получив тогда 54,7% голосов, он объединил страну на фоне российской агрессии. Теперь он уступил своему неопытному в политике оппоненту во всех регионах, которые снова объединились, но уже не за, а против Порошенко.

После первого тура, несмотря на внушительный разрыв между первым и вторым местом, собеседники РБК-Украина в штабе Порошенко уверяли, что для них не все потеряно, и что не нужно их кандидата списывать со счетов. На вопрос о причинах большого разрыва по итогу второго тура в команде Порошенко толком не смогли ответить, отметив лишь, что ставка на мобилизацию избирателей в Западной Украине и дебаты не оправдали их ожиданий.

"Только усилилась явка на востоке и на юге, особенно на юге. А на западе явка не улучшилась, на что мы рассчитывали. Мы рассчитывали, что ближе к Пасхе люди приедут обратно в Украину. Не знаем, приехали ли они. Но больше, чем в первом туре, не проголосовало", – признал замглавы фракции БПП Сергей Березенко.

Дебаты кандидатов, состоявшиеся в пятницу на НСК "Олимпийский", и на которые так рассчитывал Петр Порошенко, особо не повлияли на мнение избирателей. Но в команде действующего главы государства оценивают по-разному эффект от событий на стадионе в прошлую пятницу. "Дебаты сыграли не в нашу пользу", – полагает собеседник в близком окружении Порошенко. Между тем, по словам еще одного члена президентской команды, дебаты с Зеленским на НСК все же обеспечили Порошенко плюс три процента рейтинга.

Не сумев переизбраться на второй срок, Петр Порошенко все же решил не уходить из политики. Выйдя к своему штабу и журналистам после объявления данных экзит-пола, он начал речь с цитаты Уинстона Черчилля о том, что никогда не нужно сдаваться, если только это не противоречит чести и здравому смыслу. "Буду бороться за Украину", – не без доли пафоса сказал Порошенко.

Его команда, по словам президента, намерена не допустить отмены безвиза с ЕС (такой риск якобы есть), реванша тех, кто был против появления в Украине автокефальной православной церкви, а также возврата ПриватБанка бывшим собственникам. Кроме того, Порошенко пообещал подписать закон о языке, если Рада успеет принять документ еще в его каденцию. Перейдя на английский язык, он также обратился к западным союзникам с просьбой, чтобы "Европа не бросала Украину ни при каких обстоятельствах". По большому счету, он говорил о вещах, вокруг которых строилась его избирательная кампания. Не исключено, что эти темы найдут продолжение уже в кампании на выборы в парламент.

Собеседники в окружении Порошенко не сомневаются, что их лидер возглавит партийный список на осенних выборах в Раду. Но будет ли это партия "Блок Петра Порошенко-Солидарность" или же другая политсила, созданная на базе БПП, в команде пока не знают. "Этот вопрос пока остается открытым. Пока мы это не проговаривали", – сказал один из собеседников. Вместе с тем в штабе президента почти уверены, что новому главе государства не удастся досрочно распустить Раду и назначить досрочные выборы.

Порошенко пообещал сильную оппозицию Зеленскому, но при этом отметил, что он и его команда готовы "подставить плечо новому президенту" в вопросах, которые будут приближать Украину к ЕС и НАТО.

Время для триумфа

"Мы сделали это вместе!", – начал свою речь Владимир Зеленский сразу после объявления результатов экзит-поллов со сцены своего штаба в КВЦ "Парковый". Радости от победы кандидат не скрывал. Поблагодарив команду, семью и друзей, он обратился к постсоветским странам, сказав, что наша страна – это пример того, что все возможно. Вскоре после короткой речи Зеленский вышел к журналистам, начав с объявления о том, что он принял поздравления от действующего президента и заверил, что будет прибегать к помощи Петра Порошенко в случае необходимости.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Затем кандидат раздал первые обещания. Как и в интервью РБК-Украина, так и со сцены он заверил медиа, что откажется от президентского автомобильного кортежа, возможно, перенесет Администрацию президента за пределы столицы, а также анонсировал кадровые перестановки.

"Луценко – это старая команда, мы будем назначать новых людей", – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, готов ли он работать с генеральным прокурором Юрием Луценко. При этом сам Луценко ранее заявлял, что в отставку не собирается. А вот глава Национального банка Яков Смолий, вероятно, сохранит свою должность: "Глава Нацбанка назначается на семь лет", - ответил журналистам лидер предвыборной гонки.

Впрочем, Владимир Зеленский в очередной раз отказался назвать имена людей, которых он будет предлагать на ключевые должности по президентской квоте. Сотрудники его штаба пообещали, что это произойдет в ближайшее время во время пресс-конференции уже новоизбранного президента.

Источники РБК-Украина подтверждают, что в ближайшую неделю-две хотя бы какие-то фамилии будущих топ-чиновников будут названы. Этих назначений, по информации издания, очень ждут, в частности, в посольствах западных стран.

"Мы благодарим президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений. Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - заявили в посольстве США.

Зеленский сделал еще несколько анонсов. "Мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе", – заявил он, пообещав обсудить план новой информационной стратегии с журналистами и блогерами. Кроме того, кандидат снова обозначил приоритетность нормандского формата и минского процесса в отношениях с Россией. Но при этом заявил о "полной перезагрузке" Минска и поставил себе задание: "Наша задача вернуть всех наших военнопленных. Это – наша первая задача".

Атмосфера в штабе Зеленского была такой же расслабленной, как и три недели назад, во время первого тура выборов: негромкая лаунж-музыка, включения штабистов из регионов, развлечения в виде настольного футбола и тенниса, бесплатное вино и пиво. Данные всех предвыборных соцопросов обещали Зеленскому уверенную победу.

В кулуарах периодически появлялись представители Зе!Команды и артисты "95-го квартала": Александр Данилюк, Руслан Рябошапка, Александр Пикалов, Евгений Кошевой. Последний в ответ на вопрос о том, кто теперь будет пародировать нового президента – Зеленского, сказал, что "никто не будет". Позже сам Зеленский заявит, что в команде "Квартала" есть "много талантливых ребят", отвечая на вопрос, кто заменит его на сцене.

"По всем кадровым вопросам Володя молчит, как партизан", – сказал РБК-Украина один из штабистов Зеленского, комментируя будущие назначения, в частности те, на которые не требуется согласие Верховной рады: глава Администрации президента, секретарь СНБО, начальник Генштаба.

По информации издания, в последнее время к Зеленскому стоят целые очереди разнообразных просителей, и это волнует даже некоторых людей из его ближайшего окружения. Потому отсутствие ответов на кадровые вопросы связано с тем, что сам без пяти минут президент пока не принял окончательных решений.

"Владимир достаточно умен, чтобы всем кивать и улыбаться, но пока он сам не разберется в вопросе, решения не будет", – сказал РБК-Украина один из технологов Зеленского. Пока члены его команды заваливают его концепциями и предложениями стратегического и кадрового характера, сам он ведет переговоры с представителями дипломатических и военных кругов, как ныне действующими, так и теми, кто сейчас не занимает никаких должностей.

Пока нет ответа и другой ключевой вопрос: будет ли Зеленский добиваться досрочного роспуска парламента, с тем, чтобы на победной волне завести в Раду большую фракцию. Все зависит от того, когда будет назначена дата инаугурации нового президента, до или после 27 мая – последнего дня, когда еще можно распустить парламент.

Против досрочных выборов выступает глава Верховной рады Андрей Парубий, и его роль в этом вопросе является решающей, поскольку дату вступления в должность нового главы государства определяет парламент, а если голосов за это не набирается – тогда лично спикер своим решением.

Как рассказал РБК-Украина один из представителей Зе!Команды, рабочей датой инаугурации является 28 мая – с тем, чтобы Зеленский уже не имел права распустить Раду. Впрочем, по информации РБК-Украина, есть и другая трактовка законодательства, по которой полномочия действующего парламента закончатся 16 декабря – соответственно, распустить его можно будет до 16 июня.

"Владимир не будет ломать Раду через колено в плане роспуска, нет – так нет, все, как он говорил вам в интервью. Приоритет – прозрачная работа с нынешней Радой и Кабмином", – рассказал собеседник в штабе Зеленского. Сразу после вступления в должность Зеленский подаст в парламент пакет законопроектов: о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте президента, возможно, о парламентской оппозиции. Соответствующие тексты законопроектов уже почти готовы, говорят в штабе Зеленского.