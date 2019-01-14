Не до смеха: как Владимир Зеленский будет строить президентскую кампанию

Владимир Зеленский решил сменить шоу-бизнес на политику (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президентская избирательная кампания официально длится уже две недели. За это время несколько политических сил провели съезды, выдвинув своих кандидатов. Тем не менее, самым обсуждаемым событием в украинской политике стало решение Владимира Зеленского участвовать в выборах. И, судя по резкой реакции его основных оппонентов и данным соцопросов, он вполне может вмешаться в борьбу за пост главы государства. О том, кто помогает основателю "Квартала 95" вести кампанию и кто ее финансирует, какую роль в этом играет Игорь Коломойский – в материале РБК-Украина.

За несколько минут до Нового года руководитель "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты. Его обращение транслировали вместо новогоднего поздравления президента в эфире канала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Петру Порошенко в сетке вещания "плюсов" нашлось место только после полуночи, что вызвало крайне резкую реакцию со стороны сторонников президента в СМИ и соцсетях.

Идею о том, чтобы заменить традиционную новогоднюю речь президента заявлением Зеленского на канале "1+1" обсуждали задолго до 31 декабря, рассказали РБК-Украина собеседники в штабе шоумена. "На новый 2005 год "5 канал" вместо обращения Кучмы показал обращение тогда еще кандидата Ющенко. А в России на новый 1999 год вместо Бориса Ельцина показали обращение куклы Ельцина, текст которого написал Виктор Шендерович. Такой опыт уже был, и мы поняли, что эта фишка "зайдет", - рассказал один из политтехнологов Зеленского.

Мотивирующие рейтинги

В политических кругах участие Зеленского в выборах многие считали делом времени. И потому его заявление мало кого удивило. Политтехнолог Порошенко Игорь Грынив начал измерять рейтинг Владимира Зеленского еще с начала 2016 года. Поводом для этого послужил выход на "1+1" первого сезона сериала "Слуга народа", в котором Зеленский играет главную роль – честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету фильма, герой Зеленского по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.

Результаты социологии, полученные Грынивым, еще в 2016 году дали команде Порошенко основания рассматривать Зеленского как потенциального конкурента на следующих президентских выборах. Сам Зеленский, оценивая результаты соцопросов, принял решение баллотироваться еще весной прошлого года, уверяют собеседники, задействованные в его кампании. Но, по их словам, против такой идеи изначально была его супруга, осознавая, с каким негативом может столкнуться их семья в случае ухода артиста в большую политику.

Владимир Зеленский входит в тройку лидеров электоральных симпатий украинцев. Исследование группы "Рейтинг", в ходе которого было опрошено 40 тысяч человек, показало, что шоумен имеет все шансы на выход во второй тур. Согласно этому опросу, Юлия Тимошенко в первом туре может получить 20,8% голосов тех, кто определился и пойдет на выборы, Зеленский – 13,4%, Порошенко – 11,1%.

Несколько иную картину показывает декабрьский опрос фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", проведенный совместно с Центром Разумкова. Среди тех, кто намерен участвовать в выборах, за Тимошенко готовы проголосовать 16,1%, за Порошенко – 13,8%, за Зеленского – 8,8%. Но результаты опросов сходятся в одном: во втором туре Зеленский может выиграть и у Порошенко, и у Тимошенко.

Электорат Зеленского – люди в возрасте от 18 до 30 лет. Они составляют до 40% сторонников артиста, говорит один из собеседников в его штабе. Географически они более сосредоточены в городах с населением от 20 до 100 тысяч человек и селах на юге и востоке страны, добавляет источник. "Но если Зеленский выйдет во второй тур, я не исключаю, что судьба выборов решится как раз на Западной Украине", – отмечает собеседник.

Еще одно преимущество Зеленского – один из самых низких показателей антирейтинга среди всех кандидатов, который, согласно декабрьскому опросу КМИС, составляет 4,5%. На руку Зеленскому играет пассивность Святослава Вакарчука, который пока так и не объявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

Но, по информации РБК-Украина, в штабах конкурентов агитируют в противовес Зеленскому зарегистрироваться кандидатом певца Иво Бобула. Также ранее в штабах обсуждался вопрос о выдвижении другого певца - Олега Винника, который также мог бы сыграть роль антипода Зеленского. Но кандидат такого свойства явно не будет претендовать на большое количество голосов. Скорее, речь идет о том, чтобы дискредитировать представителей шоу-бизнесов, показав их нелепыми политиками. Это явно навредит рейтингу Владимира Зеленского.

Олигархи и долги

О своих политических союзниках руководитель "95-го квартала" публично не заявлял. По неофициальной информации, широко обсуждаемой в СМИ, поддержку Зеленскому-кандидату оказывает Игорь Коломойский. Его телеканал с 2012 года сотрудничает с "Кварталом". По второй версии, менее тиражируемой, еще один "акционер" похода Зеленского в президенты – бизнесмен Павел Фукс, по третьей – Валерий Хорошковский, который ранее был совладельцем телеканала "Интер". До перехода команды Зеленского на "плюсы" в 2012 году, телевизионные продукты студии, в том числе "Вечерний квартал", транслировались именно на "Интере". Вероятно, это и послужило поводом для слухов о причастности Хорошковского к политическому пути Зеленского. Но источники РБК-Украина в окружении шоумена версию о связях Зеленского как с Хорошковским, так и с Фуксом отрицают.

Источники издания в штабе Зеленского по-разному описывают текущие отношения артиста с Игорем Коломойским. Один из политтехнологов рассказал, что эти отношения ограничиваются сотрудничеством между "1+1" и "Студией Квартал 95", а также медийной поддержкой со стороны СМИ из орбиты Коломойского. "Сейчас мы пытаемся самостоятельно выстраивать кампанию, минимум прибегая к поддержке "плюсов", чтобы дистанцироваться от Коломойского", – пояснил он.

На данном этапе финансирование кампании происходит за счет денег "Квартала", но при некой поддержке среднего бизнеса, рассказали источники издания, в том числе и в самом штабе.

Цель Зеленского – не ассоциироваться с Коломойским, позиционируя себя как самостоятельного кандидата, соглашается собеседник издания в правящей коалиции. "Но если "плюсы" сейчас отключат ему эфир, для него это может стать большой проблемой. С другой стороны, есть также вопрос, какие будут потери для "1+1, если "Квартал" уйдет на другой телеканал. Но все не так просто, у них долгосрочный договор и за его разрыв в одностороннем порядке предусмотрены сумасшедшие штрафы", - объясняет источник издания. К слову, контракт с каналом у студии Зеленского заканчивается в 2022 году.

И Зеленский, и Коломойский свое сотрудничество на политическом поприще отрицают. Шоумен свои отношения с олигархом описывает как бизнес, называя его "телевизионным партнером". Коломойский же не скрывает, что ему, наряду с Тимошенко, импонирует и кандидат Зеленский. В одном из последних интервью олигарх сказал, что не исключает победы Зеленского на выборах.

Есть другая – непубличная, сторона в истории их взаимоотношений. Как утверждают несколько источников издания, в том числе и в самом штабе, у канала Коломойского сформировался долг перед студией Зеленского на несколько миллионов долларов. По разной информации, задолженность составляет не менее 4 млн долларов.

В комментарии изданию "Новое временя" руководитель группы продвижения развлекательных проектов телеканала "1+1" Марина Мельничук не стала отрицать наличие задолженности, но не назвала сумму. Она уточнила, что отношения сторон "регулируются коммерческими соглашениями" и "у сторон нет претензий друг к другу".

Источник издания в штабе Зеленского уверяет, что появившаяся в СМИ версия о том, что олигарх пообещал вернуть долг, если артист пойдет в президенты – выдумки конкурентов. В пресс-службе "Студия Квартал 95" РБК-Украина не смогли ответить на вопросы о долге "1+1" и связи Владимира Зеленского с Игорем Коломойским, пообещав сделать это позже.

Штабные роли

В конце прошлого года в околополитических кругах появилась информация, что подготовкой к президентской кампании Зеленского занимается влиятельный член еврейской общины Киева Александр Левин. До скандала со сменой руководства "Аграрной партии" Левин значился советником ее бывшего лидера Виталия Скоцика.

Источник издания, знакомый с Левиным, подтвердил, что еще недавно Левин действительно пытался примкнуть к кампании Зеленского и даже привлек двоих американских политтехнологов для подготовки артиста к избирательной гонке. Источники РБК-Украина, консультирующие Зеленского, участие заокеанских технологов в кампании категорически отрицают, но допускают, что распространение этих слухов могло исходить и со стороны самого Левина.

"Костяк" штаба Зеленского – проверенные опытом креативные кадры из "Студии Квартал 95" – сценаристы, режиссеры, маркетологи. В их числе, по информации издания – соучредители студии Борис и Сергей Шефиры, а также гендиректор "Квартал 95" Иван Баканов. Он же возглавляет партию "Слуга народа", зарегистрированную зимой 2017 года. Баканову отведена одна из ключевых ролей в принятии решений по поводу кампании. Некоторые собеседники издания в окружении Зеленского уверяют, что Баканов – глава штаба. Но уточняют, что фактически кампанией руководит сам Зеленский.

"У нас не будет классического штаба по иерархической модели – глава, заместители, начальники отдельных управлений и т.д. Гораздо эффективнее горизонтальная модель, в которой все общаются и совещаются со всеми, в зависимости от конкретной ситуации. Зеленский – в центре всех процессов", - рассказывает собеседник издания.

Кроме того, по информации РБК-Украина, политическим консультированием кампании Зеленского параллельно занимается директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков. Также в кампании якобы участвовал исполнительный директор аналитического центра "Украинский институт будущего" Виктор Андрусив.

Стоит отметить, что Зеленский задействовал не только "классических" политтехнологов, но и специалистов сферы развлечений, причастных к успешным проектам "95-го квартала". Это, естественно, отразится на стилистике кампании в целом. "Помимо сценаристов "Квартала", мы привлекли и их маркетологов. Это очень сильные ребята, которые хорошо умеют анализировать рынок и привыкли к бизнесовым подходам, а там, если ты просчитался, неправильно оценил аудиторию продукта – все, попал на деньги", - говорит собеседник в штабе.

Против всех

Сразу после заявления о выдвижении в президенты Зеленский анонсировал набор людей в свою команду под слоганом "Я - иду, ты со мной? Зе! команда". Потенциальных членов своей команды он ищет через соцсети и официальный сайт, созданный специально для кампании "ze2019". Как говорят в штабе, эти люди после соответствующих тренингов составят основную массу агитаторов, членов комиссий и официальных наблюдателей от Зеленского на выборах.

Кроме того, Зеленский призвал украинцев помочь в создании предвыборной программы, написав пять основных проблем Украины. За несколько дней пользователи социальных сетей выдвинули сотни предложений, в том числе и такие оригинальные, как отмена всех налогов или расстрел членов парламента и правительства.

"У Зеленского есть собственное видение программы, которое на 95% совпадает с тезисами, озвученными им в интервью Дмитрию Гордону", - поделился один из источников в штабе. В частности, это и достижение мира на Донбассе путем прямых переговоров с Москвой и лично с Путиным, и запрет олигархам вмешиваться в редакционную политику принадлежащих им медиа, а также пересмотр сотрудничества с МВФ.

Поэтому, как объясняет собеседник, скорее всего, штаб сам напишет программу, в которую потом внесут наиболее рациональные предложения, поступившие от граждан.

Первые шаги кампании Зеленского напоминают кампанию российского оппозиционера Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году: сбор команды, регистрация на сайте, совместное написание программы. В штабе соглашаются, что общие черты действительно есть, но уверяют, что эти технологии универсальны для подобного рода "интернет-кампаний" и уже давно были взяты на вооружение многими технологами в разных странах.

В команде Зеленского поясняют, что его кампания будет строиться на противопоставлении "элит" и "народа". "Бунт против элит – это всемирная тенденция, вспомним успешные кампании Трампа, Макрона, Шареца в Словении. Аналогичный подход будем применять и здесь", - говорит собеседник издания. Предложение написать Зеленскому программу "всей страной" как раз укладывается в эту стратегию.

В предновогоднем туре по стране Зеленский до начала концертной программы общался со зрителями на серьезные общественно-политические темы. В феврале "Квартал" отправится в очередной тур по Украине, где Зеленский продолжит такую практику, но уже в качестве кандидата в президенты. "Порошенко же с томосом катается, так что продолжение гастролей "Квартала" уж точно более честное дело", - иронизировал один из штабистов.

Задачей-максимум на президентских выборах в команде Зеленского ожидаемо называют победу. При этом собеседники издания уверены, что ниже третьего места их кандидат точно не опустится. "Если он не попадет во второй тур, то он точно не будет призывать поддержать кого-то из тех, кто туда выйдет. А разные варианты со снятием с выборов в чью-то пользу или просто так – это вообще фантазии", – уверяет собеседник РБК-Украина.

Но, в любом случае, если Зеленский на выборах покажет приличный результат, это как минимум станет фундаментом для парламентской кампании партии "Слуга народа", которая наверняка станет серьезным игроком на выборах в Верховную раду в октябре.