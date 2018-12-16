Последний шаг к автокефалии: как создавали новую православную церковь в Украине

Петр Порошенко, митрополит Епифаний и митрополит Эммануил (Галльский) во время Собора 15 декабря (facebook.com/petroporoshenko)

В воскресенье утром многие православные украинцы по привычке пойдут на службу в свои церкви. И некоторые их них попадут в храмы Константинопольского патриархата. Но уже через три недели они смогут называть себя верующими Православной церкви Украины. Независимой и полноправной – пятнадцатой церкви в диптихе мирового православия.

Историческому событию предшествовали крайне сложные переговоры. Как со Вселенским патриархатом, который должен предоставить украинской церкви томос об автокефалии 6 января, так и внутри страны. Обязательным условием было слияние УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и части УПЦ (Московского патриархата) в новую церковную структуру. За день до объединения и избрания предстоятеля Православной церкви в Украине переговоры оказались на грани срыва.

Как украинским архиереям удалось договориться, чем они пожертвовали и по каким правилам будет жить новая церковь – в материале РБК-Украина.

Искушения и жертвы

Объединительный собор украинских православных церквей был назначен на субботу, 15 декабря. За два дня до этого Киевский патриархат, который имеет существенное большинство в новом объединении, провел собственный архиерейский собор. Источники РБК-Украина, знакомые с его ходом, рассказали, что глава УПЦ (КП) Филарет (Денисенко) предложил выдвинуть на пост предстоятеля новой православной церкви единую кандидатуру – своего наместника, митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко).

"Филарет надеялся на единогласную поддержку, но ее не было. Двенадцать епископов открыто выступили против этого претендента. Они поддерживают митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича)", – уточнил собеседник. Якобы за Михаила также были готовы отдать свои голоса делегаты от "автокефалов" и Московского патриархата.

Пятница перед Объединительным собором стала труднейшим днем переговоров для создания поместной украинской церкви. Экзархи Вселенского патриарха Варфоломея в Украине были недовольны наметившимся расколом внутри УПЦ (КП). По словам осведомленных собеседников РБК-Украина, Филарет якобы ослабил натиск и согласился на выдвижении обеих кандидатур.

"Филарет вначале настаивал на назначении Епифания. Но случился бунт. Экзархи сказали, что они тоже против, если это ведет к расколу в КП. Пришлось отступить, потому что экзархи недвузначно намекнули: у нас есть билеты, если вы не выберете предстоятеля на этих выходных, мы возвращаемся на Фанар", – рассказывает о событиях пятничного вечера источник издания.

Второй камень преткновения возник в разделе полномочий и влияний в новой церкви. "Целый день посланники ездили между Филаретом и Макарием (экс-глава УАПЦ, - ред.), "расписывали шахматки". Ведь выходит, что некоторые их епархии теперь накладываются (одна на другую, - ред.) и непонятно, кто там будет главным", – вспоминает один из активных участников объединительного процесса из светских кругов.

Главным вопросом все же оставался устав – своего рода конституция церкви. По информации РБК-Украина, экзархи Варфоломея настаивали на двух важных реформах. Во-первых, Священный синод – аналог церковного правительства, в Киевском патриархате ранее состоял из семи постоянных членов и трех временных, которыми руководил патриарх.

"По замыслу Синод должен состоять из двенадцати членов со сроком полномочий в один год. Половина состава должна меняться каждые шесть месяцев. Это дает возможность церкви выдохнуть и реформироваться. Потому что раньше назначили в Синод архиерея и чуть ли не до смерти он там сидел", – объяснил собеседник.

Второй момент – это децентрализация, чтобы епархии сами решали вопросы финансирования, а также на каком языке служить: церковнославянском, греческом или украинском, ставить ли в храмах лавки и подобные другие вопросы.

В Соборе, на котором создали новую православную церковь и выбрали ее предстоятеля, все время в президии присутствовал Петр Порошенко (president.gov.ua) Финальный текст устава участники объединения увидели уже непосредственно на Соборе в Софии Киевской. Недовольство у некоторых священнослужителей вызвал давно решенный факт, что поместная церковь будет иметь статус митрополии. Дело в том, что долгие годы сторонники автокефалии боролись за патриарший клобук – головной убор, для предстоятеля церкви. Но в Константинопольском патриархате напомнили, что перед событиями 1686 года, когда Киевская митрополия перешла в подчинение Московского патриархата, она имела именно статус митрополии. "Только митрополия. Речи об объединении всех украинских православных церквей вообще не идет. То есть, УПЦ в Америке так далее продолжит подчиняться Вселенскому патриарху. Никто их не отдаст, это влияние, деньги и представительства по всему миру", – объяснил один из собеседников, знакомый с позицией Фанара в этом вопросе. Он также добавил, что украинским священнослужителям напомнили пример Румынской православной церкви, на случай если они решат нарушить достигнутые договоренности. Румыны получили томос об автокефалии в конце XIX века, однако начали самостоятельно производить миро – ароматическое масло для помазания. Хотя это было в компетенции Вселенского патриархата. Нарушение условий томоса привело к разрыву общения между церквями, которое длилось несколько лет. К слову, в уставе поместной церкви Украины четко прописано, что миро ей будут поставлять от Константинопольского патриархата.

За закрытыми дверями

Перед началом Собора делегации УПЦ (КП) и УАПЦ отдельно друг от друга собрались на территории Софии и приняли решение о самороспуске своих церквей. Как объяснил РБК-Украина один из участников Собора, это было формальностью, необходимой для учреждения новой церкви. Но все же на обсуждение пришлось потратить некоторое время, потому сам Собор начался на несколько часов позже, чем планировалось – уже после полудня.

От УПЦ (Московского патриархата) на Собор пришли митрополит Александр (Драбинко) и митрополит Симеон (Шостацкий). Влиятельный митрополит Софроний, считающийся сторонником автокефалии, на Собор не приехал, объяснив это болезнью. Ранее источники РБК-Украина заявляли, что на Собор придут около десяти епископов УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, что их церковь никакого отношения к состоявшемуся Собору не имеет, а участие отдельных иерархов – их личное решение, за которое они будут лишены сана. "Ни один представитель УПЦ (МП) там быть не может, а если он пойдет, то он автоматически заявляет о том, что он выходит из УПЦ. Они выходят из нашей церкви и все, что получили, их освящение в церкви - они все теряют, и это уже их не касается. Они переходят к новообразованной религиозной организации и там будут у них и должности, и сан, и другое", - сообщил РБК-Украина архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

В президиуме, помимо председательствующего на Соборе митрополита Галльского Эммануила и экзархов Константинопольского патриархата Иллариона и Даниила, находились Филарет, Макарий, Симеон, еще один представитель патриарха Варфоломея, митрополит Амфилохий, а также президент Украины Петр Порошенко.

По словам собеседника РБК-Украина, присутствовавшего на Соборе, президент особо не вмешивался в дискуссии между церковными иерархами, но выступил с речью, которую транслировали в прямом эфире. Но вообще сотрудников СМИ на заседание Собора не допустили.

Приняв решение об учреждении новой православной церкви, участники Собора утвердили ее устав. Все противоречия вокруг текста устава были улажены еще до начала заседания, потому документ приняли единогласно и без поправок.

Как видно из документа, оказавшегося в распоряжении РБК-Украина, новая церковь будет называться Православная церковь Украины, и она получит автокефальный статус. Согласно уставу, священнослужитель любого сана, окончательно осужденный своими церковными властями к любому наказанию, может апеллировать к Вселенскому патриарху.

Новая церковь будет называться Православная церковь Украины, и она получит автокефальный статус. (Виталий Носач, РБК-Украина)

Главной властью в новой церкви считается Поместный собор, следует из документа. Он должен регулярно созываться митрополитом Киевским и постоянным годовым Синодом каждые пять лет.

Этот орган выбирает митрополита Киевского по представлению Архиерейского собора. Кворум составляет 2/3 участников, решения принимаются простым большинством. Поместный собор может принимать изменения в устав, которые подает Архиерейский собор, если они "не противоречат духу томоса".

Постоянный Священный синод состоит из митрополита Киевского и двенадцати епархиальных архиереев. Половина Синода будет переизбираться раз в полгода, а каденция одного члена Синода составит один год – то есть, ротация будет проходить по принципу Сената США. На регулярные встречи Синод будет собираться раз в три месяца. Сам устав вступит в силу после получения томоса об автокефалии.

Дорогу молодым

Избрание предстоятеля новой церкви прошло уже не столь гладко, как утверждение устава. Интрига сохранялась до самого оглашения итогов. Филарет, как неоднократно писало РБК-Украина, выдвигать свою кандидатуру не стал.

Согласно процедуре, все участники Собора: епископы, рядовые священники и миряне, получили бюллетени, в которых было указаны фамилии всех украинских епископов, участвующих в создании новой церкви. Представители Вселенского патриархата среди кандидатов не значились, хотя и имели право голоса.

По итогам первого тура больше всего голосов получил митрополит Епифаний, которого, по информации РБК-Украина, активно поддерживал Филарет. Второе место занял Симеон из УПЦ (МП), третье – митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) из УПЦ (КП). Еще на Соборе УПЦ (КП) в четверг его кандидатуру открыто и вопреки позиции Филарета поддержали около десятка епископов, потому Михаил считался один из фаворитов выборов. Тайный порядок голосования увеличивал его шансы.

Но Михаил свою кандидатуру снял, "чтобы избежать конфликтов", рассказали изданию участники собора. По информации одного из источников, его возможное баллотирование и потенциальная победа могли вообще привести к срыву Собора. К тому же на решение Михаила якобы лично повлиял и президент Порошенко.

Но во второй тур голосования, согласно правилам Собора, должны были выйти три кандидата. После самоотвода Михаила его примеру последовал митрополит Димитрий (Рудюк) из УПЦ (КП), занявший четвертое место по итогам первого тура, и еще несколько следующих по списку архиереев. Удалось уговорить баллотироваться, пусть и формально, лишь епископа Владимира (Черпака) из УАПЦ.

Таким образом, в окончательном списке кандидатов значились имена Епифания, Симеона и Владимира. По итогам второго тура, где голосовали лишь епископы без священников и мирян, победил Епифаний. Разные источники назвали РБК-Украина разные итоги голосования, но порядок цифр не сильно отличается: 39 за Епифания и 27 за Симеона, 38 за Епифания и 26 за Симеона, 36 за Епифания и 28 за Симеона.

Итоги работы Собора представил собравшейся перед Софийским собором публике лично Петр Порошенко. "Там, где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими "Градами", - сказал Порошенко. Президент особо акцентировал на том, что новая украинская церковь будет отделена от Москвы.

Сам новоизбранный митрополит Киевский Епифаний заявил, что "дверь новой церкви будет открыта для всех", имея ввиду священников и мирян УПЦ (МП). Глава ПЦУ уже получил благословение Константинопольского патриарха Варфоломея, из его рук он должен получить томос об автокефалии после совместной литургии в Стамбуле 6 января следующего года.

"То, что случилось – настоящее чудо, божье чудо, учитывая, сколько проблем и угроз срыва всего процесса у нас было за последние полгода и за последнюю неделю в частности", - резюмировал в разговоре с РБК-Украина один из участников Собора.