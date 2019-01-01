ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Зеленский заявил, что идет в президенты

Новости » Политика    01.01.2019 - 00:14
Зеленский заявил, что идет в президенты
Фото: Владимир Зеленский (кадр из сериала "Слуга народа")

Зеленский объявил о выдвижении на пост президента Украины на телеканале 1+1

Руководитель студии "Квартал 95", артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины на выборах президента в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина.

О своем намерении участвовать в выборах он заявил во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" за минуту до Нового года.

Напомним, несколько дней назад украинский актер и комик Владимир Зеленский заявил, что думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны в 2019 году. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Тогда Зеленский заявил, что он еще не принял окончательное решение и советуется по этому поводу со своими родными.

Также артист заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику - на парламентские выборы в 2019 году, тем самым подтвердив свою связь с этой политической силой. Он пока не назвал других членов партии, сказав, что сейчас идет подбор людей в партию.

 

Партия "Слуга народа" идет в политику Зеленский прокомментировал возможность выдвижения в президенты
Новости Украины Владимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь