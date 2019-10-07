Суд арестовал Пашинского

Фото: Сергей Пашинский (open source)

ГБР просило суд взять экс-нардепа под стражу без права внесения залога

Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Соответствующее решение зачитала судья Олеся Батрин. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований. Судья добавила, что Пашинский будет находиться под стражей до 4 декабря.

Государственное бюро расследований просило суд взять экс-нардепа под стражу без права внесения залога.

"Господин Портнов и эта судья сегодня сделали Путину подарок на день рождения. С чем я их и поздравляю. Но мы будем бороться", - заявил Пашинский.

Его адвокат Андрей Федур отметил, что экс-нардепу в тюрьме угрожает опасность.

"Это сделано с целью физического уничтожения моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО", - добавил он.

РБК-Украина писало, что три дня назад ГБР объявило о подозрении Пашинскому в умышленном тяжком телесном повреждении человеку. Как сообщается, нардеп стрелял в жителя одного из сел Васильковского района Вячеслава Химикуса.

Это событие произошло два года назад. Под Киевом в 2017 году у нардепа был словесный конфликт, в ходе которого он выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района. Тогда в Генпрокуратуре пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках "необходимой обороны", которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

За эти два года это дело ГПУ закрывала, а потом по решению суда опять возобновляла.

Добавим, что Пашинскому квалифицируют умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.