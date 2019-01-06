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Украина получила томос об автокефалии церкви

Новости » Общество    06.01.2019 - 10:13
Украина получила томос об автокефалии церкви
Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (wikipedia.org)

Православная церковь Украины официально стала автокефальной

Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в ходе богослужения в храме Святого Георгия на Фанаре получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию. Отметим, томос - это особый документ, который завершает процесс получения автокефалии православной церковью.

Автокефалия заключается в полной самостоятельности церкви в принятии решений. Таким образом, Православная церковь Украины юридически вышла из подчинения другой поместной церкви, то есть РПЦ, и будет подчиняться той, которая дает автокефалию, - а именно Константинопольскому патриархату.

Этот документ выдается один раз и является основой существования церкви. После получения томоса уже полноправный предстоятель автокефальной церкви Епифаний направит письма мира другим предстоятелей поместных церквей с предложением наладить церковное (евхаристическое) общение, добавив копию томоса.

 

Фото: вручение томоса (facebook.com/oleksandr.drabinko)

Напомним, накануне Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Отметим, документ оформлен на пергаменте каллиграфом Лукой из афонского монастыря Ксенофонт.

Позже был опубликован текст томоса на украинском языке. Согласно ему, автокефальная церковь признает главой апостольский и патриарший Вселенский престол. Украинская церковь должна будет участвовать в решении важных канонических и других православных вопросов.  

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