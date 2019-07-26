Результаты выборов в Раду: ЦИК обработал все протоколы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего голосов получила партия "Слуга народа", за которую проголосовали 43.14% избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 100% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.

По результатам выборов, больше всего голосов получила партия "Слуга народа", за которую проголосовали 43.16% избирателей. Второе место у партии "Оппозиционная платформа За життя" с 13.05% голосов.

Третье место у партии "Батькивщина", за которую проголосовали 8.18% избирателей. Отметим, что за партию "Европейская солидарность" проголосовали 8.10% людей, а за "Голос" - 5.82%. Эти пять партий проходят в Раду.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия уже начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями. Первыми сдали протоколы 37-й округ Днепропетровской области и 146-й округ Полтавской области, в которых победу одержали самовыдвиженцы.

Ранее РБК-Украина писало, что партия "Слуга народа" сохраняет шансы получить монобольшинство в парламенте нового созыва. Партия, по предварительным оценкам, может претендовать на 121 мандат. Кроме того, кандидаты от "Слуги народа" одержали победу в большинстве мажоритарных округов.

Напомним, вице-премьер Владимир Кистион проиграл другим кандидатам на внеочередных выборах в Верховную Раду на 11-м мажоритарном округе в Винницкой области. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик проиграл на выборах в 85-м округе, а министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак - в 124 округе. Все трое проиграли кандидатам от партии "Слуга народа".