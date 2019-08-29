Обвал дома в Дрогобыче: задержаны двое работников коммунального предприятия

Фото: обвал дома в Дрогобыче (dsns.gov.ua)

По факту обрушения части жилого дома в городе Дрогобыч открыто уголовное производство

Полиция задержала двух работников коммунального предприятия из-за обвала подъезда в Дрогобыче. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские задержали 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч.

"По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба.

Отметим, что в результате обвала подъезда в Дрогобыче погибли 8 человек. Из под завалов спасены 7 человек (из них 5 детей), которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.

В свою очередь, жители дома считают, что причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже. Очевидцы отмечают, что взрыва не было (предыдущая версия обвала - взрыв газа, - ред.), был грохот от разрушения.

РБК-Украина писало, что в Дрогобыче течение 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим в результате обвала в жилом доме.