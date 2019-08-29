ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обвал дома в Дрогобыче: задержаны двое работников коммунального предприятия

Новости » Происшествия    29.08.2019 - 09:23
Обвал дома в Дрогобыче: задержаны двое работников коммунального предприятия
Фото: обвал дома в Дрогобыче (dsns.gov.ua)

По факту обрушения части жилого дома в городе Дрогобыч открыто уголовное производство

Полиция задержала двух работников коммунального предприятия из-за обвала подъезда в Дрогобыче. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские задержали 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч.

"По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба.

Отметим, что в результате обвала подъезда в Дрогобыче погибли 8 человек. Из под завалов спасены 7 человек (из них 5 детей), которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.

В свою очередь, жители дома считают, что причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже. Очевидцы отмечают, что взрыва не было (предыдущая версия обвала - взрыв газа, - ред.), был грохот от разрушения.

РБК-Украина писало, что в Дрогобыче течение 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим в результате обвала в жилом доме.

В Дрогобыче под завалами дома нашли 8 тел В Дрогобыче под завалами рухнувшего подъезда нашли тело третьего погибшего
Новости Украины обвалВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь