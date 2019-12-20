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Комитет должен завершить рассмотрение поправок к земельной реформе до 10 января, - Разумков

Новости » Политика     20.12.2019 - 12:15
Комитет должен завершить рассмотрение поправок к земельной реформе до 10 января, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Комитет проведет еще почти 10 заседаний по вопросу земельной реформы

Комитет по вопросам аграрной политики должен завершить рассмотрение поправок к законопроекту земельной реформы до 10 января 2020 года. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, спикер парламента дал поручение аграрному комитету завершить рассмотрение поправок к законопроекту земельной реформы №2178-10 до 10 января.

"Учитывая количество предложений к законопроекту №2178-10, даю поручение комитету по вопросам аграрной политики провести заседание комитета 26, 27 и 28 декабря 2019 года. А также 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января 2020 года", - заявил Разумков.

По его словам, комитет в эти дни должен проработать поправки к закону об обороте земли.

"Эта позиция была обсуждена с представителями всех политических фракций и групп", - добавил он.

Напомним, ранее председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский сообщал, что Верховная рада сможет начать рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении уже 20 декабря, если будут рассмотрены все поправки.

Кроме того, спикер парламента Разумков заявлял, что ко второму чтению закона об открытии рынка земли будет существенно уменьшена концентрация земли в одни руки. Сейчас идут дискуссии о около 50 тысяч гектаров земли в одни руки.

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