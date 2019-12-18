Пашинского отпустили под домашний арест

Фото: Сергей Пашинский (из открытых источников)

Суд удовлетворил апелляцию защиты на арест

Киевский апелляционный суд отпустил бывшего народного депутата Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил его адвокат Андрей Федур.

Судья удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении ареста Пашинского до 29 января 2020 года.

Согласно решению суда, Пашинский обязан носить электронный браслет, сдать паспорт для поездки заграницу, не контактировать со свидетелями и прибывать по первому требованию. Под домашним арестом бывший нардеп пробудет до 3 февраля 2020 года.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева взял под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского. В конце ноября Печерский райсуд продлили арест бывшему нардепу на 60 дней.

Ранее, 4 октября, Государственное бюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении. Бывшему народепу квалифицируют умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения. Инцидент произошел 31 декабря 2016 года.