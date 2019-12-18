ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пашинского отпустили под домашний арест

Новости » Общество     18.12.2019 - 16:41
Пашинского отпустили под домашний арест
Фото: Сергей Пашинский (из открытых источников)

Суд удовлетворил апелляцию защиты на арест

Киевский апелляционный суд отпустил бывшего народного депутата Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил его адвокат Андрей Федур.

Судья удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении ареста Пашинского до 29 января 2020 года.

Согласно решению суда, Пашинский обязан носить электронный браслет, сдать паспорт для поездки заграницу, не контактировать со свидетелями и прибывать по первому требованию. Под домашним арестом бывший нардеп пробудет до 3 февраля 2020 года.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева взял под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского. В конце ноября Печерский райсуд продлили арест бывшему нардепу на 60 дней.

Ранее, 4 октября, Государственное бюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении. Бывшему народепу квалифицируют умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения. Инцидент произошел 31 декабря 2016 года.

В суд отправили обвинительный акт по делу о ДТП в Житомирской области Суд арестовал Антоненко
Новости Украины Сергей Пашинскийдомашний арестСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь