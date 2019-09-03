Конституционный переполох: как Рада под присмотром Зеленского меняла Основной закон

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Верховная рада 373 голосами поставила точку в многолетней истории со снятием депутатской неприкосновенности. Несмотря на ряд замечаний к процедуре, "за" проголосовали все фракции, кроме "Оппозиционной платформы - "За життя", которая планирует обжаловать это решение в Конституционном суде. Вдобавок нардепы отправили на рассмотрение в КС еще семь проектов изменений в Конституцию, внесенных президентом Владимиром Зеленским. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Первый закон, который приняла новая Верховная рада, был внесен в парламент еще президентом Петром Порошенко. Речь идет о давнем обещании политиков – отмене депутатской неприкосновенности.

За основу этот проект Рада проголосовала в первую же ночь своей работы на 30 августа – "за" набралось 363 голоса. Окончательно законопроект утвердили еще большим числом голосов – 373 "за". Но без дискуссий в зале все же не обошлось.

Раньше других со своей позицией определилась "Оппозиционная платформа – "За життя". Сопредседатель фракции Юрий Бойко накануне заявил, что ОПЗЖ поддерживает только отмену неприкосновенности "для всех". "Если же снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать", – считает депутат.

Все депутатские группы и фракции практически в полном составе поддержали отмену иммунитета, кроме ОПЗЖ. Но это не помешало другим представителям меньшинства всячески критиковать процедуру принятия этого законопроекта. У парламентариев возник ряд замечаний.

Первое – необходимость полностью учесть вывод Конституционного суда по данному проекту. Суд признал документ соответствующим Конституции, однако указал, что неприкосновенность не является "личной привилегией" народного депутата, а призвана обезопасить его от давления. Также судьи призвали Раду учитывать "нынешнее состояние политической и правовой системы Украина", принимая решение о полной отмене депутатского иммунитета.

В связи с этим депутат от "Европейской солидарности" Руслан Князевич предложил парламенту еще раз обратиться в КС, чтобы суд разъяснил, как толковать его вывод. Князевич, наряду с коллегами по фракции Ахтемом Чийгозом и Николаем Княжицким, стали единственными депутатами, которые воздержались во время голосования. Против снятия неприкосновенности не проголосовал никто.

Второе замечание касалось выводов Венецианской комиссии, обнародованных в 2015 году. Комиссия указала, что в странах с "уязвимой демократией", к которым принадлежит Украина, с отменой неприкосновенности надо обходиться аккуратно, чтобы не поставить под угрозу независимость парламента. Эксперты посоветовали Украине присмотреться к итальянскому опыту, где парламентское меньшинство может оспорить в Конституционном суде задержание своего коллеги.

Третий момент: изменения в Конституцию, по мнению ряда депутатов меньшинства, нельзя принимать на первой и на последней сессии парламента, согласно решению КС от 2016 года. Представитель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Павленко в комментарии РБК-Украина отметил, что монокоалиция вместе с президентом допустила ряд грубых процедурных нарушений.

"Был взят законопроект прошлого президента Порошенко. Этот документ, согласно конституционной процедуре, уже утратил силу и не мог быть рассмотренным. Его реанимировали странным образом и внесли на рассмотрение нового парламента девятого созыва. Рассмотрение в первом чтении произошло на первой сессии парламента. Есть решение Конституционного суда, согласно которому на первой и последней сессии неуместно рассматривать изменения в Конституцию", – отметил нардеп.

Павленко уточнил, что ОПЗЖ может обжаловать принятый законопроект в Конституционном суде. В то же время депутат сказал, что его политсила продолжит добиваться одновременной отмены неприкосновенности депутатов, президента и судей. По его мнению, так удастся сохранить систему сдерживания и противовесов между всеми ветвями власти.

И последний нюанс – заседание профильного комитета, который рекомендовал Раде принять закон об отмене неприкосновенности в целом, прошло в понедельник, то есть в промежутке между первой и второй сессией Рады, что вступает в противоречие с регламентом.

"Все, что касается процедуры, – это ответственность тех, кто не смог должным образом организовать работу. Нельзя было вчера проводить заседание комитета. Ничего бы не поменялось, если бы законопроект рассмотрели сегодня утром и быстро приняли решение, и тогда бы не было нарушения", – сказал РБК-Украина нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев.

В "Слуге народа" в ответ на эти упреки обвиняли соседей по сессионному залу в попытке "заговорить" важный законопроект. В президентской фракции настаивали, что отмены неприкосновенности хотят украинские граждане. "Я вижу, в какую сторону народные депутаты планируют и предлагают потянуть нашу дискуссию. Это сторона коллизий, пробелов и юридической казуистики", – заявила с трибуны замглавы комитета по правовой политике от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

Далее она вспомнила об итогах всеукраинского референдума 2000 года, на котором 90% украинцев поддержали отмену неприкосновенности. В похожем стиле ранее выступил и Владимир Зеленский. "Это законодательный орган государственной власти, это парламент, а не "малина", где можно пять лет прятаться под куполом", – заявил он.

В кулуарах Рады один из представителей президентской партии в своих рассуждениях дошел до того, что "если регламент противоречит общественному благу, то нужно менять такой регламент". Соответствующую реформу проанонсировал и первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Мы хотим подарить новой Верховной раде понятный регламент как совокупность процедур, а не каких-то "непонятностей", когда можно заблокировать что угодно. Мы сегодня живем в ситуации "процессуального джема". Любая инициатива в него попадает, и возможности ее реализовать уже нет. Наша задача: провести реформу парламента. На наработку предложений мы отводим себе месяц-полтора", – рассказал нардеп, отвечая на вопрос РБК-Украина.

Стефанчук также отметил, что отмена депутатского иммунитета была правильной по сути и конституционной по процедуре. Претензии оппонентов из других фракций он объяснил разночтением законов. По словам вице-спикера, команда Зеленского работала над тем, чтобы "снять юридические ловушки" прошлой власти, и готова защищать изменения в Конституцию в суде.

"Хотел бы я посмотреть на тех самураев, которые захотят вернуть депутатскую неприкосновенность через Конституционный суд. Есть решения святые по своей сути", – резюмировал Стефанчук.

Голосованием за снятие неприкосновенности команда президента поставила парламент в крайне неудобное положение. И хотя к нему была масса процедурных вопросов, большинство партий, прошедших в Раду, обещали своим избирателям лишиться иммунитета. Но без изменений правоохранительной системы депутаты опасаются давления на неугодных.

"Если сейчас будут преследовать нардепов от оппозиции, будут страдать и их избиратели, позицию которых эти депутаты представляют. Помимо прочего, есть и очень высокий риск, что президент сконцентрирует контроль над всеми силовыми структурами, и мы можем от презумпции невиновности перейти к модели "был бы человек, а статья найдется", – сказал РБК-Украина нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев.

Его коллега из "Батькивщины" Сергей Власенко считает, что первыми ощутить последствия изменений могут сами "новички" из "Слуги народа". Он напомнил, что в новейшей украинской истории по прямым политическим обвинениям никого к ответственности не привлекали, оппозиционерам вменяли сфабрикованные уголовные дела.

"Пусть приходят. Мы готовы их консультировать, как реагировать на вызов в прокуратуру, что делать, когда тебе принесли сообщение о подозрении в преступлении, совершенном в месте в котором ты никогда не был, с людьми, которых ты никогда не видел", – добавил нардеп.

Впрочем, для того, чтобы отменить депутатскую неприкосновенность с начала следующего года, одних изменений в Конституцию недостаточно. Депутатам предстоит еще внести соответствующие правки в закон о статусе нардепа и Уголовно-процессуальный кодекс.

После перерыва и до позднего вечера депутаты занимались тем, что по очереди отправляли на анализ в КС внесенные президентом законопроекты об изменениях в Конституцию. На рассмотрение одного вопроса у них уходило по 45-50 минут, фракция СН голосовала дисциплинированно и единогласно, потому нужное количество голосов набиралось с запасом. Подробнее о принятых изменениях читайте в материале "Зе!Конституция: как президент Зеленский хочет менять Основной закон".

Позиция фракций меньшинства на данном этапе, по сути, не играла никакой роли, но их представители все равно выражали беспокойство по поводу происходящего. В ОПЗЖ назвали 3 сентября – "днем конституционного спама от президента", отметив, что голосования и дальше происходят с грубым нарушением процедуры и регламента Верховной рады.

"Это очень опасно с точки зрения желания президента узурпировать власть, нивелировать парламент и фактически создать президентско-парламентскую республику вопреки Конституции. Такой прецедент у нас уже был в 2010 году просто в другой форме. Это плохо закончилось для страны, ценой огромных жертв и утратой территории. К сожалению, этот урок никто не вынес", – заявил РБК-Украина нардеп от этой политсилы Юрий Павленко.

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин также настаивает, что политсила президента фактически пренебрегла процедурой. Мол, зачастую изменения в Конституцию логически объединяют в один законопроект, над которым работает специальная группа или комиссия с привлечением экспертов и общественности. Однако даже отмена депутатского иммунитета была рассмотрена без альтернативных законопроектов, а также выводов научно-экспертного управления и главного комитета.

"Сам по себе факт отмены депутатской неприкосновенности не вызвал бы таких сомнений и огласки, если бы речь шла только об отмене неприкосновенности. Но если через запятую идут изменения в закон о Нацгвардии, изменения в Конституцию касательно НАБУ и ГБР, возможности президента создавать регуляторные органы, то все это очень похоже на попытку сконцентрировать власть в одних руках. Конституция так не меняется, это не комикс, который рисуется на колене, это Библия, как бы кто к этому не относился", – сказал Рахманин.

К половине девятого вечера парламент закончил голосование. Синхронно со "Слугой народа” по всем инициативам нажимала на кнопку "за" только фракция "Батькивщины". Эра депутатской неприкосновенности для украинского парламента закончится в первый день нового года.

По остальным же изменениям в Основной закон у Конституционного суда есть два месяца, чтобы определиться со своими выводами, отметил представитель Зеленского в КС Федор Вениславский. Он надеется, что за основу эти законопроекты примут еще на текущей сессии.

"На следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, Верховная рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосует более 300 народных депутатов", – добавил Вениславский. Но, по словам собеседников РБК-Украина в других фракциях, если "Слуга народа" продолжит действовать так же агрессивно, Зеленскому будет крайне сложно добрать необходимые голоса за изменения в Конституцию.