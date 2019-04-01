Праздник демократии: как прошел и чем запомнился первый тур президентских выборов

Владимира Зеленского радуют выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Высокая явка избирателей в восточных и южных областях Украины позволила Владимиру Зеленскому закрепить свое лидерство в борьбе за президентское кресло. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные всеукраинских экзит-полов. Западные регионы хоть и поддержали Петра Порошенко, но не так активно, как на это рассчитывали в его штабе. О том, как страна выбирала президента – в материале РБК-Украина.

В Украине состоялся первый тур президентских выборов. В 20:00 по стране закрылись избирательные участки, на которых, по данным ЦИК, проголосовало 63,5% избирателей. Самая большая явка была во Львовской области (около 69%) и Киеве (67,9%). Меньше всего выборы заинтересовали жителей Закарпатской (47%) и Черновицкой (56,07%) областей.

Экзит-полы показали безусловное лидерство Владимира Зеленского. По данным Национального экзит-пола, который проводили фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, Зеленский набрал 30,6% голосов, 17,8% поддержали действующего президента Петра Порошенко, а 14,2% - Юлию Тимошенко. В поддержку Юрия Бойко и Анатолия Гриценко высказались по 9,7% и 7,1% соответственно. Экс-глава СБУ Игорь Смешко с 6,5% обошел Олега Ляшко, который, согласно опросам социологов, набрал 4,7%.

Данные экзит-пола телеканала 1+1 почти совпадают с данными национального опроса: Зеленский – 30,1%, Порошенко – 18,5%, Тимошенко – 14%. Самый высокий процент поддержки действующего президента – 19,19%, зафиксировал экзит-пол, который проводил центр SOCIS. Эту организацию связывают с главным технологом кампании Порошенко Игорем Грынивым. По их данным, Зеленский набрал 29,25%, а Юлия Тимошенко – 13,75%.

Кумир молодежи

В штабе у Зеленского с самого утра царила непринужденная атмосфера. Штаб расположился в здании бывшей вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича – КВЦ "Парковый". Происходящее в местном ресторане напоминало дорогой корпоратив с хорошим алкоголем и изысканными закусками. Из развлекательной программы предлагали настольный теннис, киккер и аэрохоккей. Атмосферу дополняло общение с артистами "Студии Квартал-95". Отвечать на вопросы корреспондентов и переводить ответы в привычный шуточный формат им оказалось нелегко.

"Чтобы идти на парламентские выборы нужно будет прочитать много политических книжек. Не знаю, готов ли я к этому или другие ребята", – заявил близкий соратник Зеленского по комедийной сцене Евгений Кошевой. Он также отметил, что поддержит выдвижение партии "Слуга народа" на осенних выборах в Верховную раду, но засомневался, будут ли его коллеги принимать в них участие.

Сам Зеленский в штабе появился незадолго до публикации первых экзит-поллов вместе с ключевыми функционерами своей президентской кампании. Кандидат принял участие в супер-финале импровизированного турнира по настольному теннису, где ставкой было интервью для РБК-Украина. После проигрыша он отправился на сцену пресс-центра принимать лавры победителя первого тура выборов.

Фото: Владимир Зеленский готовится к ожесточенной борьбе во втором туре (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ни в штабе Порошенко, ни в штабе Тимошенко в течение последних месяцев не верили, что электорат Зеленского дойдет до избирательных участков. На вопрос о том, как политики планируют выигрывать у лидера "95-го квартала", собеседники РБК-Украина в обеих командах не давали конкретных ответов, рассчитывая на политическую инертность молодежи. И даже в команде Зеленского итоги экзит-полов в воскресенье вечером комментировали крайне сдержанно, давая понять, что праздновать победу им пока не стоит. "Конечно, мы по бокалу шампанского выпили, но расслабляться еще очень-очень рано. На самом деле, главный бой еще впереди", - сказал корреспонденту РБК-Украина один из штабистов Владимира Зеленского.

Своим результатом в Зе!Команде в целом довольны. Один из соратников Зеленского заверил корреспондента РБК-Украина, что, невзирая на нетрадиционный подход к ведению кампании и даже организацию работы штаба в день голосования, намерения у его кандидата максимально серьезные. "Он пошел all-in, дороги назад нет, на кону все. Володя не может теперь просто встать и уйти, придется идти до конца", – отметил собеседник.

"У нас были некоторые опасения насчет явки, основанные на закрытой социологии, которую мы проводили. Но, как видим, опасения не подтвердились", - сказал другой штабист Зеленского. При этом сам факт разрыва в десять с лишним процентов от Порошенко может тоже сыграть свою роль. "Конечно, хотелось бы и побольше набрать, с другой стороны, слишком большой разрыв мог бы расхолодить наших избирателей перед вторым туром", - рассуждает собеседник.

В команде кандидата видят для себя несколько рисков перед вторым туром. Первый – "чернуха" со стороны штаба вероятного конкурента – Петра Порошенко. Собеседник издания вспомнил недавнее видео, записанное российскими актерами Иваном Охлобыстиным и Михаилом Пореченковым, которые яро поддерживают российскую агрессию против Украины, где они обнимаются и кричат: "Только Зеленский!". Как говорит штабист, за этой провокацией наверняка стоит Банковая. "Мы не знаем, что они еще против нас придумают, у них нет уже никаких тормозов", - резюмирует соратник Зеленского.

"Параллельно они будут максимально накручивать истерию в обществе – "Порошенко или Путин", будут привязывать нас к России", - добавляет собеседник издания.

Собеседники РБК-Украина и в штабе Зеленского, и в штабе Тимошенко опровергли информацию о ведущихся переговорах между ними, о которых вчера заявил народный депутат Мустафа Найем. По его словам, Зеленский и Тимошенко якобы готовятся изменить избирательную систему под следующие парламентские выборы, зафиксировав принцип "super majority", о котором ранее говорила лидер "Батькивщины". Согласно ему, партия, одержавшая победу на выборах, получает большинство в Верховной раде, а остальные мандаты распределяются пропорционально между политсилами, набравшими меньшее количество голосов. Информацию о союзе с Тимошенко назвал фейком и сам Зеленский.

Ближе к полуночи Зеленский еще раз вышел к журналистам и ответил на выпад Порошенко, заявившего, что во втором туре ему будет противостоять "марионетка Игоря Коломойского": "Порошенко сказал, что я – марионетка Коломойского. У меня вопрос к президенту: вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте нашему гаранту", – заявил он, добавив, что готов к дебатам с нынешним президентом.

Также Зеленский пообещал, что покажет пятерку своих кандидатов на ключевые должности до конца второго тура. При этом, по его словам, "фамилии премьер-министра до сих пор нет". "На второй тур мы еще много фишек заготовили, скоро все увидите", - заключил один из политтехнологов Зеленского в разговоре с РБК-Украина.

Место в финале

Штаб Петра Порошенко вместе с пресс-центром расположился в "Мыстецьком арсенале" возле Киево-Печерской лавры. С обеда здесь проводились брифинги с данными о явке и нарушениях из разных областей по всей стране. Неофициальные цифры экзит-полла, полученные штабом к обеду, внушали членам команды Порошенко сдержанный оптимизм. К тому времени, как уверяли РБК-Украина в команде кандидата, штабной экзит-полл показывал, что Порошенко закрепился на втором месте, уступив Владимиру Зеленскому, но опередив Юлию Тимошенко.

"Важно нарастить отрыв с Тимошенко, – рассуждал в пресс-центре один из депутатов БПП. – Пока разрыв в пределах четырех процентов. Сейчас у нее начали массово подавать жалобы. Если это увенчается успехом, то таким образом она может сравняться с нами. Но пока вяло проголосовал запад, где базируется наше ядро. Вот после обеда, по завершению службы в церквях, они как раз пойдут".

Прибыв в штаб после закрытия участков, Порошенко назвал избирательный процесс свободным и демократическим. Несмотря на то, что на момент его выступления еще не было окончательных результатов выборов, речь кандидата явно звучала как старт подготовки ко второму туру. Как и прежде, Порошенко сделал акцент на антироссийской риторике, едва ли не назвав себя личным врагом Кремля.

"Мы, украинцы, сломали российский сценарий первого тура, – заявил президент, комментируя результаты экзит-поллов. – Потому что точно не Порошенко они хотели видеть во втором туре. Друзья и недруги, украинцы так же сломают вам сценарий и во втором туре. Вот увидите. Первый тур – это была игра в одни ворота: Кремль, олигархи перешли уже все красные линии".

Фото: Петр Порошенко не ожидал высокого результата конкурентов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как и ранее Порошенко апеллировал к тому, что будущий президент – это верховный главнокомандующий и тот, кто будет представлять Украину на международных встречах с западными лидерами и в переговорах с Москвой. "Да, и с Россией, так или иначе, за большим столом с нашими европейскими и американскими партнерами придется говорить. Но представлять ее будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а, так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин", – продолжил Порошенко, явно намекнув на Владимира Зеленского.

"Завтра первое апреля – день смеха. Посмеемся, и достаточно. Судьба свела меня во втором туре с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса", - не подбирая слов, сказал Порошенко, хотя при этом ни разу не упомянул фамилии Зеленского.

Именно вокруг аргумента о привязке к Игорю Коломойскому и будет выстраиваться основная линия противостояния Порошенко с Зеленским, рассказал РБК-Украина один из соратников Порошенко. "С завтрашнего дня я начинаю борьбу за победу во втором туре", - заявил президент. Впрочем, пока четкого плана борьбы за эту победу у команды Порошенко нет. "Будем анализировать результаты в регионах и корректировать наши действия", - сказал один из близких соратников Порошенко.

Значительный разрыв с Зеленским, зафиксированный экзит-поллом, в его команде не считают серьезным препятствием. "Не обращайте внимания на разрыв и "перетоки", – оценил данные экзит-полла один из членов близкого окружения Порошенко. – Первый и второй тур – это совсем разные голосования. Во втором туре совсем другая психология выбора".

Но несколько собеседников в штабе Порошенко признают, что, во-первых, они не ожидали такого высокого показателя у Зеленского. Многие функционеры штаба, с которыми общалось РБК-Украина в ходе предвыборной кампании, сомневались, что Зеленскому удастся мобилизировать своих симпатиков в день голосования, особенно молодежь. "Наш результат для нас был более-менее ожидаемым. Но в то же время мы рассчитывали, что у Зеленского будет на три-пять процентов ниже", – рассказал один из членов штаба Порошенко.

Во-вторых, Западная Украина, где сосредоточено электоральное ядро Порошенко, проголосовала с достаточно низкой явкой, констатировали двое близких соратников Порошенко. По данным национального экзит-пола, в западном регионе Зеленский набрал 21,8% голосов, а Петр Порошенко – 25,8%. "И в этом заключается наша ключевая проблема. Там голосовали очень вяло. Еще такого не было, чтобы запад голосовал хуже центра и юга. Будем их мобилизировать ко второму туру", - пояснил изданию один из собеседников.

Еще одной слабой стороной кампании Порошенко оказались штабы в регионах. "Примерно 80 процентов штабов полностью провалили работу. Штабами их можно назвать лишь формально. Например, с Одесской и Харьковской областью у нас совсем беда. Есть с чем работать, готовясь ко второму туру", - возмущается собеседник.

Оба кандидата имеют резерв в виде голосов их соперников, которые не вышли во второй тур. Переток их голосов к Порошенко либо к Зеленскому может перекроить процентный расклад, считают в президентской команде. "Предположительно, голоса избирателей Тимошенко могут распределиться 50 на 50. По крайней мере, "бабушки" Тимошенко вряд ли пойдут голосовать во втором туре за Зеленского. Они – достаточно дисциплинированный электорат, поэтому они, скорее всего, большей частью будут за нас. А вот большая часть электората Бойко может проигнорировать выборы", - рассуждает один из близких соратников Порошенко.

Голоса избирателей Анатолия Гриценко и Игоря Смешко могут распределиться с явным перевесом в пользу Порошенко, считают в команде действующего главы государства. Более того, по информации издания, в штабе кандидата планируют заручиться публичной поддержкой Игоря Смешко в ходе кампании ко второму туру выборов.

И хотя экзит-полы не показали существенный отрыв Порошенко от Тимошенко, в президентском штабе не видят риска "просесть" на третье место по итогу подсчета голосов ЦИК. Кроме того, в окружении президента считают, что возможные попытки Тимошенко "раскачать ситуацию" и опротестовать результаты выборов в отдельных округах ни к чему не приведут.

На грани погрешности

Юлия Тимошенко не признала результаты ни одного экзит-пола, включая национальный, и заявила о том, что ее команда начала параллельный подсчет голосов. К такому окончанию дня выборов ее штаб готовился еще днем. Начиная с полудня, команда кандидата систематически информировала о "многочисленных нарушениях". Среди них назывались и "люди с автоматами на улицах" городов, по мнению штаба "Батькивщины", запугивающие избирателей, и факты подкупа электората, и массовая выдача пустых бюллетеней в одни руки.

К вечеру эта риторика усилилась. После закрытия избирательных участков, команда Тимошенко заговорила уже о массовых нарушениях по всей стране и фальсификации данных экзит-полов. Доверенное лицо и давний соратник кандидата Сергей Власенко и вовсе заявил, что на территории Донецкой области против Тимошенко действует СБУ и "люди, которые являются "штатными сексотами" влияют на выбор людей".

Фото: Юлия Тимошенко не верит результатам экзит-полов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сама Юлия Тимошенко заверила журналистов, что не оспаривает первенство Владимира Зеленского по результатам голосования в первом туре. Единственно верным политик назвала экзит-пол, который провела ее команда. Но он значительно отличается от национальных опросов. Тимошенко, ссылаясь на внутренний опрос, сообщила, что Зеленский лидирует с результатом 27%, ее команда – 20,9%, а Петр Порошенко – 17,5%. Впрочем, еще накануне первого тура выборов Юлия Тимошенко говорила о том, что перед днем голосования будет опубликована реальная социология, а она во втором туре будет бороться за президентское кресло с Петром Порошенко, а не с Владимиром Зеленским. Его политик в интервью неоднократно называла "хорошим актером", а его рейтинги – протестом избирателей по отношению ко всему политическому истеблишменту.

Вчера кандидат, назвав "все экзит-полы продажными", заявила, что ее команда до утра понедельника будет публиковать копии протоколов с мокрыми печатями, и призвала своих представителей на участках "защищать результаты". По словам Тимошенко, она не исключает "силовой сценарий срыва выборов", на который может решиться команда действующего президента. "Я уверена, что после пересчета всех протоколов, мафии Порошенко в Украине не будет", - заявила Тимошенко.

Ее соратники Сергей Власенко и Сергей Соболев также публично обвинили штаб Петра Порошенко в манипуляции с данными опросов избирателей на участках. "Так совпало, что агентство SOCIS, участвующее в проведении национальных экзит-полов, на правах частной собственности принадлежит Игорю Грыниву (один из руководителей избирательного штаба Порошенко, - ред.)", - заявил Власенко. Позже РБК-Украина он пояснил, что не стоит доверять и другим социальным агентствам, поскольку "у них одно поле для измерения", и их интервьюеры "не дошли в села и на спецучастки". Впрочем, пока команда Тимошенко не готова оспаривать результаты первого тура в суде. "Для этого нужно сначала обработать все протоколы", - сообщил изданию Власенко, заверив, что после этого результаты голосования в первом туре будут отличаться от данных опросов.

В полночь Сергей Соболев объявил, что представителям "Батькивщины" удалось собрать информацию с избирательных участков, где уже есть протоколы с мокрыми печатями. "В то время как ЦИК обработал лишь 1,5% протоколов, то наша команда – уже почти 67%. Зеленский – 28,1%, Тимошенко – 16,1%, Порошенко – 15,2%", - заявил он, подчеркнув, что сбор данных "серьезно замедлился". К утру в штабе Тимошенко пообещали обработать более 80% протоколов, копии которых "Батькивщина" намерена опубликовать.

Над текстом работали: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Влад Красинский, Ростислав Шаправский, Мария Цатурян