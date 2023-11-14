Підозра в держзраді Дубінському та пакет допомоги від Британії: новини за 13 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

Дубінському повідомили про підозру в держзраді

За матеріалами СБУ та ДБР підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України. Мова йде про Олександра Дубінського

За даними слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ).

Основне завдання цієї організації - розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені.

За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ. Так, за наявними даними, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

Правоохоронці встановили, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Один з прикладів - розповсюдження фейків про нібито "втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США" у 2019 році.

Наразі, на підставі зібраних доказів, Генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації - народному депутату - про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги

Британія передала Збройним силам України різний одяг і спорядження першої необхідності напередодні зими.

Що саме отримають ЗСУ

82 тисячі касок;

25 тисяч комплектів зимового одягу;

10 тисяч комплектів бронежилетів;

70 тисяч сухпайків.

У Міноборони Британії зазначили, що ця допомога знадобиться ЗСУ в зимові місяці.

Для України принципово реалізувати всі рекомендації Єврокомісії на шляху до ЄС, - Зеленський

Для України принципово реалізувати всі сім рекомендацій Єврокомісії та виконати необхідне на цьому етапі на шляху до ЄС.

"Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення", - заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що уряд працює над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів.

"Для України це принципово - реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський союз. Успіх нашої держави й людей - економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом - може бути тільки як спільний успіх усієї Європи", - заявив президент.

Він додав, що заради цього Україна поступово, не зупиняючись навіть у час повномасштабної війни, посилює інституції та законодавчі норми.

"І я вдячний усім, хто допомагає це робити, хто підтримує відповідні рішення, хто їх впроваджує", - підкреслив Зеленський.

ХАМАС втратив контроль над Газою, терористи тікають на південь, - Галлант

ХАМАС втратив контроль над Сектором Газа, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. Терористи тікають на південь.

"Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні особи грабують бази ХАМАС. У них немає довіри до уряду", - заявив міністр оборони Йоав Галлант.

За словами Галланта, ізраїльські війська наступають "відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками".

Він також додав, що останніми днями ЦАХАЛ "активізував" діяльність проти тунелів ХАМАС.

"Ми працюємо відповідно до поставлених завдань. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми доб'ємося своїх цілей", - сказав Галлант.

ЄС може не передати Україні мільйон снарядів до кінця року: скільки вже поставили

Країни Європейського союзу можуть не надати Україні мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року, як було заплановано раніше. Наразі вже передано сотні тисяч.

За словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Євросоюз завершив першу частину плану постачання. У її рамках Україні передавали снаряди, які вже були в арсеналах країн-членів блоку. Усього було поставлено близько 300 тисяч артснарядів.

Боррель розповів, що вже зараз планується передавати ті снаряди, які виготовляють у країнах ЄС.

"Ми продовжуємо переслідувати цю мету (щодо передачі мільйона снарядів - ред.). Може, ми не досягнемо її до кінця року, але це залежатиме від того, як швидко будуть виконані контракти... Європа також експортує певну кількість своєї продукції: з цього, що ми виробляємо, ми експортуємо до третіх країн. І одне з рішень - перенаправити цей експорт Україні", - наголосив Боррель.

Міноборони розпочало проект рекрутингу до ЗСУ: де дивитися вакансії в армію

В Україні розпочали проект рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

"Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних сил України. Відповідний договір підписали заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно", - йдеться у повідомленні.

Калмикова сказала, що проєкт дасть змогу людині обрати конкретний підрозділ на певній посаді, де її цивільний досвід буде найбільш корисним.

Найближчим часом у межах проєкту заплановано підписання наступних угод із рекрутинговими компаніями.

У Росії заявили про перегрупування в Херсонській області, а потім сказали про помилку

У Міністерстві оборони РФ заявили про рішення провести перегрупування військ зі складу окупаційного контингенту у Херсонській області. Їх зібралися відводити подалі на схід від Дніпра. Втім, згодом інформацію про "маневри" змінили.

Як розповіли в російському оборонному відомстві, яких цитують пропагандисти, таке рішення було прийнято після "оцінки ситуації, що склалася".

Так, командування угруповання "Дніпро" вирішило "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра", розповіли у Шойгу. Йдеться про сили інтервентів, що діють у Херсонській області.

Також у Міноборони країни-агресора заявили, що після перегрупування "Дніпро" "вивільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках", пишуть росЗМІ.

При цьому трохи пізніше така заява про перегрупування сил у Херсонській області була "анульована".

В уряді Британії перестановки. Голову МВС звільнили після скандалу, а МЗС очолить екс-прем'єр

В уряді Великої Британії проводяться перестановки. Прем'єр-міністр Ріші Сунак оновлює склад Кабміну, і вже призначені нові очільники МВС та МЗС.

Перестановки проводяться на тлі підготовки до загальних виборів, які можуть відбутися протягом наступних 12 місяців.

Новим міністром внутрішніх справ було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше очолював Міністерство закордонних справ.

Перед тим сьогодні вранці була звільнена Суелла Браверман з посади глави МВС.

Джеремі Хант, призначений міністром фінансів ще під час прем'єрства Ліз Трасс, нині все ж зберігає свою посаду, розповіли на Даунінг-стріт.

Колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ.