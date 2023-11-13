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Окупант розповів, що на війну проти України кидають ненавчених солдатів (перехоплення)

Понеділок 13 листопада 2023 18:32
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Окупант розповів, що на війну проти України кидають ненавчених солдатів (перехоплення) Архівне фото: Окупант розповів про втрати на війні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий Російської Федерації розповів про те, що на війну проти України кидають ненавчених солдатів. Через це серед підрозділів фіксують великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

"Третя рота, пацани з третьої роти, записали відео Аліханову, там баби підключилися", - розповідає росіянин.

За його словами, до них тепер їде перевірка ФСБ, прокуратури та Слідчого комітету з Москви.

Причиною для цього став штурм українських позицій, у якому брали участь ненавчені солдати. Унаслідок цього загинули окупанти. Також окупант повідомив, що після таких провалів частину військових повернули у свої полки.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

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