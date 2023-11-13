Окупант розповів, що на війну проти України кидають ненавчених солдатів (перехоплення)
Військовий Російської Федерації розповів про те, що на війну проти України кидають ненавчених солдатів. Через це серед підрозділів фіксують великі втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
"Третя рота, пацани з третьої роти, записали відео Аліханову, там баби підключилися", - розповідає росіянин.
За його словами, до них тепер їде перевірка ФСБ, прокуратури та Слідчого комітету з Москви.
Причиною для цього став штурм українських позицій, у якому брали участь ненавчені солдати. Унаслідок цього загинули окупанти. Також окупант повідомив, що після таких провалів частину військових повернули у свої полки.
Перехоплення розмов росіян
Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.
Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.
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