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ХАМАС втратив контроль над Газою, терористи тікають на південь, - Галлант

Понеділок 13 листопада 2023 21:00
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ХАМАС втратив контроль над Газою, терористи тікають на південь, - Галлант Фото: міністр оборони Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ХАМАС втратив контроль над Сектором Газа, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. Терористи тікають на південь.

Про це заявив міністр оборони Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні особи грабують бази ХАМАС. У них немає довіри до уряду", - заявив він.

За словами Галланта, ізраїльські війська наступають "відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками".

Він також додав, що останніми днями ЦАХАЛ "активізував" діяльність проти тунелів ХАМАС.

"Ми працюємо відповідно до поставлених завдань. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми доб'ємося своїх цілей", - сказав Галлант.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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