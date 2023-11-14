Подозрение в госизмене Дубинскому и пакет помощи от Британии: новости за 13 ноября

Война России против Украины: последние новости

Дубинскому сообщили о подозрении в госизмене

По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины. Речь идет об Александре Дубинском.

По данным следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, которую сформировало Главное управление Генштаба ВС России (известное как ГРУ).

Основная задача этой организации - расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене.

За это участники группировки получали деньги от военной разведки РФ. Так, по имеющимся данным, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.

Правоохранители установили, что фигурант распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Один из примеров - распространение фейков о якобы "вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США" в 2019 году.

Сейчас, на основании собранных доказательств, Генеральный прокурор Украины сообщил участнику преступной организации - народному депутату - о подозрении по двум статьям УКУ:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем).

Великобритания накануне зимы передала Украине новый пакет военной помощи

Британия передала Вооруженным силам Украины разную одежду и снаряжение первой необходимости накануне зимы.

Что именно получат ВСУ

82 тысячи касок;

25 тысяч комплектов зимней одежды;

10 тысяч комплектов бронежилетов;

70 тысяч сухпайков.

В Минобороны Великобритании отметили, что эта помощь понадобится ВСУ в зимние месяцы.

Для Украины принципиально реализовать все рекомендации Еврокомиссии по пути в ЕС, - Зеленский

Для Украины принципиально реализовать все семь рекомендаций Еврокомиссии и выполнить необходимое на этом этапе по пути в ЕС.

"Провел сегодня длительное совещание с дипломатами, чиновниками, представителями Верховной рады по подготовке нашего государства к политическому решению Европейского Совета о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Наши шаги и наши решения", - заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что правительство работает над тем, чтобы получить безусловное решение о начале переговоров.

"Для Украины это принципиально - реализовать все рекомендации Еврокомиссии, которые были предоставлены, все семь рекомендаций, и выполнить необходимое на этом этапе нашего пути в Европейский союз. Успех нашего государства и людей - экономический, социальный, успех в развитии отношений Украины с миром - может быть только как общий успех всей Европы", - заявил президент.

Он добавил, что ради этого Украина постепенно, не останавливаясь даже во время полномасштабной войны, усиливает институты и законодательные нормы.

"И я благодарен всем, кто помогает это делать, кто поддерживает соответствующие решения, кто их внедряет", - подчеркнул Зеленский.

ХАМАС потерял контроль над Газой, террористы убегают на юг, - Галлант

ХАМАС потерял контроль над Сектором Газа, тогда как ЦАХАЛ движется к полному захвату города Газа. Террористы убегают на юг.

"Нет ни одной силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданские лица грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к правительству", - заявил министр обороны Йоав Галлант.

По словам Галланта, израильские войска наступают "в соответствии с планами и выполняют задачи точно, со смертельным исходом".

Он также добавил, что в последние дни ЦАХАЛ "активизировал" деятельность против тоннелей ХАМАС.

"Мы работаем в соответствии с поставленными задачами. У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы добьемся своих целей", - сказал Галлант.

ЕС может не передать Украине миллион снарядов до конца года: сколько уже поставили

Страны Европейского союза могут не предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до конца 2023, как было запланировано ранее. В настоящее время уже передано сотни тысяч.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз завершил первую часть плана поставок. В ее рамках Украине передавали снаряды, которые уже были в арсеналах стран-членов блока. Всего было поставлено около 300 тысяч артснарядов.

Боррель рассказал, что уже сейчас планируется передавать те снаряды, которые изготавливают в странах ЕС.

"Мы продолжаем преследовать эту цель (по передаче миллиона снарядов - ред.). Может, мы не достигнем ее до конца года, но это будет зависеть от того, как быстро будут выполнены контракты... Европа также экспортирует определенное количество своей продукции: из этого, что мы производим, мы экспортируем в третьи страны. И одно из решений - перенаправить этот экспорт Украине", - подчеркнул Боррель.

Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ: где смотреть вакансии в армию

В Украине начали проект рекрутинга в Вооруженные силы. Каждый желающий сможет выбрать определенное подразделение и служить на конкретной должности.

"Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Соответствующий договор подписали заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно", - говорится в сообщении.

Калмыкова сказала, что проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным.

В ближайшее время в рамках проекта запланировано подписание следующих соглашений с рекрутинговыми компаниями.

В России заявили о перегруппировке в Херсонской области, а затем сказали об ошибке

В Министерстве обороны РФ заявили о решении провести перегруппировку войск из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их собрались отводить подальше к востоку от Днепра. Впрочем, впоследствии информацию о "маневрах" изменили.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, которых цитируют пропагандисты, такое решение было принято после "оценки сложившейся ситуации".

Так, командование группировки "Днепр" решило "перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра", рассказали у Шойгу. Речь идет о силах интервентов, действующих в Херсонской области.

Также в Минобороны страны-агрессора заявили, что после перегруппировки "Днепр" "высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях", пишут росСМИ.

При этом чуть позже такое заявление о перегруппировке сил в Херсонской области было "аннулировано".

В правительстве Великобритании перестановки. Главу МВД уволили после скандала, а МИД возглавит экс-премьер

В правительстве Великобритании проводятся перестановки. Премьер-министр Риши Сунак обновляет состав Кабмина, и уже назначены новые главы МВД и МИД.

Перестановки проводятся на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые могут состояться в течение следующих 12 месяцев.

Новым министром внутренних дел был назначен Джеймс Клеверли, который ранее возглавлял Министерство иностранных дел.

Перед тем сегодня утром была уволена Суэлла Браверман с должности главы МВД.

Джереми Хант, назначенный министром финансов еще во время премьерства Лиз Трасс, сейчас все же сохраняет свою должность, рассказали на Даунинг-стрит.

Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон стал новым министром иностранных дел.