Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
Британія передала Збройним силам України різний одяг і спорядження першої необхідності напередодні зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.
Що саме отримають ЗСУ
- 82 тисячі касок;
- 25 тисяч комплектів зимового одягу;
- 10 тисяч комплектів бронежилетів;
- 70 тисяч сухпайків.
У Міноборони Британії зазначили, що ця допомога знадобиться ЗСУ в зимові місяці.
Допомога від Британії
Раніше міністр оборони Британії Ґрант Шаппс сказав, що країна надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб дати все необхідне для перемоги у війні.
Також Шаппс на засіданні "Рамштайн" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.
Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить отримати досвід ведення бойових дій у міських умовах.
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