Танки, гармати і не тільки. "Армія дронів" знищила 220 одиниць техніки ворога за тиждень
"Армія дронів" знищили за останній тиждень 220 одиниць ворожої техніки. Йдеться про танки, гармати та броньовані машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Мінус 220 одиниць ворожої техніки за тиждень - результати "Армії дронів", - йдеться у заяві.
За словами Федорова, українські воїни продовжують демонструвати топові результати демілітаризації ворога по всій лінії фронту. Серед знищеного:
- 39 танків;
- 57 гармат;
- 51 вантажівка;
- 34 броньовані машини;
- Багато іншої техніки, яку успішно перетворено на брухт.
"Більше деталей - на інфографіці. Важливо, що на кожну цифру є відео, яке підтверджує враження від техніки чи позицій", - написав міністр.
Фото: Втрати РФ (t.me/zedigital)
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Також протягом минулої доби, 12 листопада, наші воїни знищили 455 російських терористів на Таврійському напрямку. Понад десяток окупантів вчора здалися в полон.
Нещодавно військові Збройних сил України знищили вже третю російську систему радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".
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