Танки, гармати і не тільки. "Армія дронів" знищила 220 одиниць техніки ворога за тиждень

"Армія дронів" знищили за останній тиждень 220 одиниць ворожої техніки. Йдеться про танки, гармати та броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

"Мінус 220 одиниць ворожої техніки за тиждень - результати "Армії дронів", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, українські воїни продовжують демонструвати топові результати демілітаризації ворога по всій лінії фронту. Серед знищеного:

39 танків;

57 гармат;

51 вантажівка;

34 броньовані машини;

Багато іншої техніки, яку успішно перетворено на брухт.

"Більше деталей - на інфографіці. Важливо, що на кожну цифру є відео, яке підтверджує враження від техніки чи позицій", - написав міністр.

Фото: Втрати РФ (t.me/zedigital)

Українські воїни знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 13 листопада, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 312 550 військових.

Також протягом минулої доби, 12 листопада, наші воїни знищили 455 російських терористів на Таврійському напрямку. Понад десяток окупантів вчора здалися в полон.

Нещодавно військові Збройних сил України знищили вже третю російську систему радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".