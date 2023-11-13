Дубінському повідомили про підозру в держзраді

За матеріалами СБУ та ДБР підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України. Мова йде про Олександра Дубінського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ).

Основне завдання цієї організації - розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені.

За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ. Так, за наявними даними, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

Правоохоронці встановили, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Один з прикладів - розповсюдження фейків про нібито "втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США" у 2019 році.

Зокрема, для "розгону" проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях.

Встановлено, що злочинну організацію створив заступник начальника російського ГРУ Володимир Алєксєєв. Ця агентурна мережа діяла в столиці України.

При цьому операційним керівництвом ворожої групи з території РФ займався його заступник - Олексій Савін.

За даними слідства, крім народного депутата до складу ворожої групи входив екс-нардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон.

Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти України Кулик публічно займався псевдоправовим "обґрунтуванням" фейків на користь Кремля.

Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував екс-помічник Деркача, колишній співробітник гру часів СРСР Ігор Колєсніков, вже засуджений і відбуває покарання за держану зраду.

Наразі, на підставі зібраних доказів, Генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації - народному депутату - про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського ГРУ Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам РФ: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

Вирішується питання про обрання чинному народному депутату запобіжного заходу.

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Фото: Дубінському повідомили про підозру в держзраді (t.me/SBUkr)

Справи Дубінського

Нагадаємо, сьогодні джерела РБК-Україна повідомляли, що у нардепа Олександра Дубінського проводять нові обшуки у справі про державну зраду.

Зазначимо, що Дубінський також фігурує у справі про організацію незаконних виїздів через кордон України. Йому оголосили підозру за схему з виїздом ухилянтів.

Раніше нардепу повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

Наразі суд призначив Дубінському цілодобовий домашній арешт.

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