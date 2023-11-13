Прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М" під Куп'янськом (відео)
Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили ворожий комплекс спостереження "Муром-М". Процес його знищення вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Побачив FPV-дрон і згас: прикордонники "закрили" ще одне око Мордора", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Куп'янському напрямку прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили ще один спостережний комплекс окупантів та місце, де вони вели інженерні роботи.
Безпілотник прикордонників вразив ворожий "Муром", змусивши групу "будівельників" трохи побігати.
"Муром-М"
Це система для далекого візуального спостереження. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.
Українські воїни знищують росіян
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 13 листопада, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 312 550 військових.
Також протягом минулої доби, 12 листопада, наші воїни знищили 455 російських терористів на Таврійському напрямку. Понад десяток окупантів вчора здалися в полон.
Нещодавно військові Збройних сил України знищили вже третю російську систему радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".
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