Прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М" під Куп'янськом (відео)

Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили ворожий комплекс спостереження "Муром-М". Процес його знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Побачив FPV-дрон і згас: прикордонники "закрили" ще одне око Мордора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Куп'янському напрямку прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили ще один спостережний комплекс окупантів та місце, де вони вели інженерні роботи.

Безпілотник прикордонників вразив ворожий "Муром", змусивши групу "будівельників" трохи побігати.

"Муром-М"

Це система для далекого візуального спостереження. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Українські воїни знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 13 листопада, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 312 550 військових.

Також протягом минулої доби, 12 листопада, наші воїни знищили 455 російських терористів на Таврійському напрямку. Понад десяток окупантів вчора здалися в полон.

Нещодавно військові Збройних сил України знищили вже третю російську систему радіоелектронної боротьби "Свет-КУ".