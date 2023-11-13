Росіяни масово здалися в полон на Таврійському напрямку
Протягом минулої доби, 12 листопада, наші воїни знищили 455 російських терористів на Таврійському напрямку. Понад десяток окупантів вчора здалися в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського в Телеграм.
Протягом доби ворог:
- завдав 22 авіаудари;
- провів 43 бойових зіткнення
- здійснив 576 артобстрілів
Як зазначає Тарнавський, наразі українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" протягом доби виконали 847 вогневих завдань. Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Втрати ворога:
- 455 окупантів
- 1 танк, 2 ББМ,
- 2 артсистеми,
- 3 БПЛА,
- 2 склади боєприпасів
Крім того, було пошкоджено ще 7 одиниць військової техніки ворога.
Втрати РФ у війні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 13 листопада, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 312 550 військових.
Крім того, ЗСУ за минулу добу знищили 10 артсистеми, 5 танків і 2 дрони.
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