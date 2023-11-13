Для України принципово реалізувати всі рекомендації Єврокомісії на шляху до ЄС, - Зеленський

Для України принципово реалізувати всі сім рекомендацій Єврокомісії та виконати необхідне на цьому етапі на шляху до ЄС.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення", - заявив він.

Зеленський додав, що уряд працює над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів.

"Для України це принципово - реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський союз. Успіх нашої держави й людей - економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом - може бути тільки як спільний успіх усієї Європи", - заявив президент.

Він додав, що заради цього Україна поступово, не зупиняючись навіть у час повномасштабної війни, посилює інституції та законодавчі норми.

"І я вдячний усім, хто допомагає це робити, хто підтримує відповідні рішення, хто їх впроваджує", - підкреслив Зеленський.

Вступ України до ЄС

У своєму звіті 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Рішення буде ухвалено лідерами країн ЄС на саміті 14 грудня. Для початку переговорів потрібна згода всіх лідерів.

Раніше віце-прем'єр Ольга Стефанишина сказала РБК-Україна, що є чітке розуміння, що держава може бути повністю готова до вступу до ЄС протягом двох років від початку переговорного процесу.

Крім того, президент України Зеленський 8 листопада підписав указ, в якому зобов'язав владу України підготуватися до переговорів щодо вступу до ЄС.

Детально про вступні переговори України в ЄС у матеріалі РБК-Україна.

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