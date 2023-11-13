Росіяни обстріляли електропідстанцію у Донецькій області: одна з шахт залишилася без світла

Російські терористи не припиняють атакувати Донецьку область. У понеділок, 13 листопада, під обстріл потрапила електропідстанція та знеструмилася повітряна лінія. Внаслідок чого одна з шахт залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.

"У Донецькій області через обстріл знеструмилася повітряна лінія та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилася одна із шахт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент відключення під землею перебували 28 людей. Усіх було виведено на поверхню.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Так, російські війська ввечері 7 листопада вдарили касетними боєприпасами по селу Багатир у Донецькій області, внаслідок чого три людини загинули.

А 29 жовтня у прифронтовому Сіверську Донецької області екіпаж правоохоронців потрапив під артилерійський обстріл. Четверо поліцейських отримали поранення.