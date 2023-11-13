ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони розпочало проект рекрутингу до ЗСУ: де дивитися вакансії в армію

Україна, Понеділок 13 листопада 2023 18:47
UA EN RU
Міноборони розпочало проект рекрутингу до ЗСУ: де дивитися вакансії в армію Архівне фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні розпочали проект рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних сил України. Відповідний договір підписали заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно", - йдеться у повідомленні.

Міноборони розпочало проект рекрутингу до ЗСУ: де дивитися вакансії в армію

Фото: Калмикова і Грезєв (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Калмикова сказала, що проєкт дасть змогу людині обрати конкретний підрозділ на певній посаді, де її цивільний досвід буде найбільш корисним.

Найближчим часом у межах проєкту заплановано підписання наступних угод із рекрутинговими компаніями.

Де можна подивитися вакансії в армію

Грезєв зазначив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для Збройних сил України.

"Армії потрібні люди різних професій - від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця з Міністерством оборони дасть змогу масштабувати ту роботу, яку ми проводили", - каже він.

Подивитися, які вакансії шукають у ЗСУ вже зараз, можна за посиланням.

Мобілізація в Україні

Загальна мобілізація - це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Нещодавно загальну мобілізацію знову продовжили до 14 лютого 2024 року. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом