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В уряді Британії перестановки. Голову МВС звільнили після скандалу, а МЗС очолить екс-премєр

Понеділок 13 листопада 2023 12:07
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В уряді Британії перестановки. Голову МВС звільнили після скандалу, а МЗС очолить екс-премєр Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В уряді Великої Британії проводяться перестановки. Прем'єр-міністр Ріші Сунак оновлює склад Кабміну, і вже призначені нові очільники МВС та МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Перестановки проводяться на тлі підготовки до загальних виборів, які можуть відбутися протягом наступних 12 місяців.

Новим міністром внутрішніх справ було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше очолював Міністерство закордонних справ.

Пере тим сьогодні вранці була звільнена Суелла Браверман з посади глави МВС.

Джеремі Хант, призначений міністром фінансів ще під час прем'єрства Ліз Трасс, нині все ж зберігає свою посаду, розповіли на Даунінг-стріт.

Колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ. Таке рішення Сунак ухвалив після заяви колишнього керівника цього відомства Бравермана про звільнення через гучний скандал.

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Ріші Сунак
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