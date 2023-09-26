Обстріл Одеси і танки Abrams в Україні: новини за 25 вересня

Вчора, 25 вересня 2023 року, російські військові обстріляли припортову інфраструктуру Одеси, а перші танки Abrams доставили в Україну.

Війна Росії проти України: останні новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеської області

Цієї ночі окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Зокрема, росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеської області. В Одесі пошкоджено морвокзал, також повністю згорів відомий готель, який був своєрідною візитівкою міста. Через обстріл загинули дві людини.

Окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет "Калібр", дві протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 "Шахедів". Наші бійці збили 30 повітряних цілей росіян.

Більше про комбіновану повітряну атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський підтвердив, що танки Abrams вже в Україні: готують підсилення бригад

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що американські Abrams вже прибули на територію України. Триває підготовка до посилення бригад цими танками.

"Хороші новини від (міністра оборони України - ред.) Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", - написав Зеленський за підсумками щоденної наради.

Суд залишив Коломойського під арештом

Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під арештом.

Варто зауважити, що на судовому засіданні були присутні ведуча 1+1 Наталія Мосейчук, екс-гендиректор "1+1 Media" та колишній міністр культури Олександр Ткаченко, телеведучий та актор Юрій Горбунов, а також Олександр Дубинський, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур та інші.

Вони пропонували суду випустити Коломойського зі слідчого ізолятора під їхню поруку. Усього було подано 15 відповідних клопотань.

Зеленський провів нараду з членами уряду щодо зернового експорту

Президент України Володимир Зеленський вчора, 25 вересня, провів нараду і з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту.

"Провів нараду і з урядовцями та Офісом щодо нашого зернового експорту. Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати", - йдеться у заяві.

За його словами, Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна і це повністю раціонально. Також Зеленський додав, що поступово прибираються емоції з цієї теми за більшістю питань. Він уточнив, що робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить.

"Третє: я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, очікуємо і від інших трьох країн-сусідів", - сказав президент.

Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі: зірковий легіонер повернувся в список

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим оприлюднив перелік футболістів, які готуватимуться до поєдинків кваліфікації перед Євро-2024 проти збірних Північної Македонії та Мальти.

Запрошення до табору "синьо-жовтих" отримали 25 виконавців. Ще три представники української Прем'єр-ліги потрапили в резервний список.

До лав збірної України повернеться хавбек італійського "Дженоа" Руслан Маліновський. Він не потрапив до національної команди у вересні, оскільки через зміну клубу пропустив увесь літній етап підготовки. Він замінить травмованого півзахисника київського "Динамо" Миколу Шапаренка.

Загалом до переліку потрапили 13 легіонерів і лише 12 футболістів із УПЛ. Найбільше представництво мають донецький "Шахтар" і столичне "Динамо" - по 6 виконавців. Збір національної команди розпочнеться 7 жовтня в Празі.

США ввели експортні обмеження проти найбільшого у світі виробника титану з РФ

Сполучені Штати Америки вчора, 25 вересня, вирішили посилити санкції проти п'яти російських компаній.

Хто потрапив під обмеження

Бюро з питань промисловості та безпеки, що входить до структури Мінторгу США, вирішило запровадити додаткові обмеження проти таких компаній:

ТОВ "Девайс Консалтинг";

ТОВ "Грант Інструмент";

"СМТ Айлоджік";

"Стрелой";

ВСМПО-АВІСМА.

В уряді заявили, що ці організації діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Що відомо про ці компанії

"ВСМПО-АВІСМА" - виробник титану, корпорація виконує повний технологічний цикл - від переробки до випуску готових виробів, продукція корпорації, зокрема, йде на експорт.

За інформацією Мінторгу, "ВСМПО-АВІСМА" займається випуском виробів для військової галузі Росії, і з нею пов'язаний критичний ризик перенаправлення американських оборонних технологій.

В ООН встановили факти тортур росіянами, внаслідок яких загинули українці в окупації

Російські методи тортур на окупованій нею частині території України були настільки жорстокими, що деякі з її жертв були закатовані до смерті.

Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе повідомив Раді ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які перебувають під їхнім контролем, було широко поширеним і систематичним.

"У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що призвели до смерті жертви", - сказав Месе.

Під час спецоперації в Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ

Внаслідок ураження штабу Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі 22 вересня загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

"Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню", - сказано у повідомленні.

Окрім того, ССО оновили інформацію щодо втрат противника внаслідок спецоперації зі знищення великого десантного корабля "Мінськ".

Оскільки ВДК "Мінськ" на наступний день після атаки мав вийти на бойове чергування, особовий склад був на ньому присутній. Безповоротні втрати склали 62 окупанти.

Аеродром "Халіно" в Курську атакував дрон, знищено керівництво авіаполку, - джерела

На аеродромі "Халіно" в російському Курську вибухнув безпілотник. Внаслідок чого є ліквідовані та постраждалі серед керівництва авіаційного полку ворога.

Як стало відомо, під атаку дрона потрапив аеродром "Халіно", що розташований за 7 км на від центру Курська. Свою назву він отримав через однойменне селище, яке розташоване неподалік.

Зазначимо, що на аеродромі базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого є літаки росіян Су-30СМ.

Спочатку "тривожні" новини з аеродрому в Курську почали писати російські Телеграм-канали, пов'язані з авіацією. Натомість російська влада традиційно замовчує те, що сталося.

Однак як розповіли РБК-Україна джерела у воєнній розвідці, потужний вибух стався на злітно-посадковій смузі.

Так, росіяни перехопили силами РЕБ "український БПЛА" поряд з аеродромом, і далі дрон нібито був "безпечно приземлений" на злітно-посадковій смузі.. Після цього оглянути "пташку" та сфотографуватися приїхало керівництво авіаполку та офіцери ФСБ.

"Коли делегація спробувала оглянути "трофейний" БПЛА, сталася детонація боєприпасу", - розповів співрозмовник.

Внаслідок чого з місця події ще протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених.