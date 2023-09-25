Штурмовики показали, як заходили на позиції окупантів під Андріївкою (відео)
Штормові групи українських сил оборони показали, як заходили на позиції російських окупантів під звільненою Андріївкою Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третьої штурмоввої бригади.
"Штурмові групи закріплюються у відбитих в окупантів бліндажах, збирають БК та трофеї, і висуваються штурмувати позиції в лісосмузі далі", - йдеться в повідомленні.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу на ранок понеділка, 25 вересня, ЗСУ відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботино Запорізької області і продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах. Минулої доби сталося понад 32 бойові сутички.
Зокрема, як пише Інститут вивчення війни, ЗСУ змусили росіян відступити під Кліщіївкою, у свою чергу, загарбники використовували затишшя на кордоні Донецької та Запорізької областей, щоб відновити свою оборону.
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