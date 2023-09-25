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РФ на Таврійському напрямку використовують форму української армії. У ЗСУ розповіли деталі

Україна, Понеділок 25 вересня 2023 20:00
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РФ на Таврійському напрямку використовують форму української армії. У ЗСУ розповіли деталі Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові на Таврійському напрямку використовують форму ЗСУ, проте українські військові можуть розпізнати ворога і не підпускають їх до своїх позицій.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає РБК-Україна.

Раніше він розповідав, що на Таврійському напрямку окупанти почали перевдягатися у форму Збройних сил України, проте не називав це масовим явищем.

"Тому що форми нема, але скажемо так специфічні якісь підрозділи десь за своєю ініціативою, десь можливо за наказом (одягають форму - ред.). Форми нашої в них я так розумію небагато, тому це масовим явищем назвати не можна", - сказав Штупун.

За його словами, періодично це ще від спочатку широкомасштабного вторгнення фіксувалося і під Черніговом, і біля Києва, і потім уже біля Бахмута, в Луганській області, і на Таврійському напрямку ворог також не перестає порушувати правила ведення війни.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку уточнив, що таким чином ворог намагається ввести в оману українських військових, аби вони максимально підпустили його до своїх позицій. Штупун уточнив, що у ЗСУ є певні алгоритми розуміння "свій-чужий", тому військових просто так не обманути.

Ситуація на Таврійському напрямку

Сьогодні повідомлялось, що українські військові успішно тримають оборону на Таврійському напрямку. Зокрема, минулої доби ЗСУ відбили атаки в районі Авдіївки, Мар'їнки Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання.

"Загальні втрати ворога склали 176 осіб (безповоротні - 59, поранені - 117). Знищено 38 одиниць військової техніки противника", - додали в прес-центрі.

Минулого липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти перевдягалися у форму українських військових з білими пов’язками при штурмі в районі населеного пункту Піски Донецької області.

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