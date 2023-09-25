Аеродром "Халіно" в Курську атакував дрон, знищено керівництво авіаполку, - джерела

На аеродромі "Халіно" в російському Курську вибухнув безпілотник. Внаслідок чого є ліквідовані та постраждалі серед керівництва авіаційного полку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у ГУР.

Як стало відомо, під атаку дрона потрапив аеродром "Халіно", що розташований ) за 7 км на від центру Курська. Свою назву він отримав через однойменне селище, яке розташоване неподалік.

Зазначимо, що на аеродромі базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого є літаки росіян Су-30СМ.

Спочатку "тривожні" новини з аеродрому в Курську почали писати російські Телеграм-канали, пов'язані з авіацією. Натомість російська влада традиційно замовчує те, що сталося.

Однак як розповіли РБК-Україна джерела у воєнній розвідці, потужний вибух стався на злітно-посадковій смузі.

Так, росіяни перехопили силами РЕБ "український БПЛА" поряд з аеродромом, і далі дрон нібито був "безпечно приземлений" на злітно-посадковій смузі.. Після цього оглянути "пташку" та сфотографуватися приїхало керівництво авіаполку та офіцери ФСБ.

"Коли делегація спробувала оглянути "трофейний" БПЛА, сталася детонація боєприпасу", - розповів співрозмовник.

Внаслідок чого з місця події ще протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених.

Зокрема, за даними джерел, під час вибуху були вбиті або отримали поранення:

командир 14 авіаполку;

один із його заступників;

група офіцерів-авіаторів;

представник військової контррозвідки ФСБ;

працівники аеродрому.

Атаки на Курськ

Нагадаємо, що цього ранку в російському Курську жалілися на атаку безпілотників. Як згодом розповіли РБК-Україна джерела, внаслідок нової "бавовни" є влучання у місцеву будівлю МВС.

Крім того, джерело наголосило, що атаки на Курськ продовжуються.

Зокрема, вчора там також було неспокійно. Так, український безпілотник не тільки атакував будівлю ФСБ Росії у Курську в день міста, а ще під атаку потрапив нафтопереробний завод біля місцевого аеродрому.

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