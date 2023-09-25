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Під час спецоперації в Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ

Понеділок 25 вересня 2023 13:43
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Під час спецоперації в Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ Фото: командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок ураження штабу Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі 22 вересня загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Віктор Соколов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій.

"Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцера, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню", - сказано у повідомленні.

Окрім того, ССО оновили інформацію щодо втрат противника внаслідок спецоперації зі знищення великого десантного корабля "Мінськ".

Оскільки ВДК "Мінськ" на наступний день після атаки мав вийти на бойове чергування, особовий склад був на ньому присутній. Безповоротні втрати склали 62 окупанти.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

Більше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Атака на Севастополь

В ніч на 13 вересня українські бійці вдарили по російських військово-морських цілях та портовій інфраструктурі в Севастополі, внаслідок чого було знищено плавзасоби "Мінськ" та "Ростов". Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув, що атаку провели за допомогою далекобійних ракет від західних партнерів.

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