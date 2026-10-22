Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по Києву. Наслідки є одразу в шести районах столиці, зокрема значні руйнування припали на Оболонський р-н.
Кореспондент РБК-Україна побувала на місці події та показує, який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній.
Зруйнований "Епіцентр", потрощений Retail Park
Найбільших руйнувань на Почайній зазнав гіпермаркет "Епіцентр" - будівлю частково знищено вогнем. На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків та розбір завалів.
Також серйозно потрощило сусідній торгівельний комплекс Retail Park.
Зокрема, повністю знищено магазин меблів та товарів для дому JYSK, який розташовувався всередині комплексу.
"Ашан" зазнав ушкоджень
Поруч з епіцентром вибуху опинився й гіпермаркет "Ашан". Наразі біля будівлі працюють комунальники та працівники магазину: вони прибирають вибите скло.
На майданчику перед входом уже підвезли плити ДСП, якими оперативно забивають пошкоджені віконні отвори та елементи фасаду.
У коментарі РБК-Україна в пресслужбі Auchan підтвердили, що торгівельний заклад не зазнав критичних руйнувань.
"Фасад та вхідна група магазину Auchan Почайна зазнали незначних ушкоджень", - уточнили виданню в пресслужбі мережі.
Попри нічний обстріл та пошкодження вхідної групи, магазин уже працює в штатному режимі та приймає покупців.
Обстріл Києва
У ніч на 22 жовтня Росія випустила по Києву 21 балістичну ракету впродовж трьох хвиль ударів. Пошкоджень також зазнали енергетичні об'єкти, залізнична та метрополітенівська інфраструктура, торговельні центри й підприємства.
За даними Київської міської прокуратури, станом на 9:30 ранку загинула одна людина, ще 24 постраждали, серед них - семеро дітей.
Наслідки ударів зафіксували у шести районах столиці. У Дніпровському районі зруйновано 13 приватних будинків. В інших районах пошкоджено вісім багатоповерхівок, станцію швидкої допомоги, будівельний гіпермаркет, ресторан, монастир, поштове відділення та офісне приміщення.
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