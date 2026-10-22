ua en ru
Чт, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео

10:56 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Марія Кучерявець aimg Дарина Пшенична
Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео Фото: Retail Park в Києві після атаки в ніч на 22 жовтня (РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по Києву. Наслідки є одразу в шести районах столиці, зокрема значні руйнування припали на Оболонський р-н.

Кореспондент РБК-Україна побувала на місці події та показує, який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній.

Зруйнований "Епіцентр", потрощений Retail Park

Найбільших руйнувань на Почайній зазнав гіпермаркет "Епіцентр" - будівлю частково знищено вогнем. На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків та розбір завалів.

Також серйозно потрощило сусідній торгівельний комплекс Retail Park.

Який вигляд мають Retail Park, &quot;Епіцентр&quot; та &quot;Ашан&quot; на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
Торговий комплекс Retail Park в Києві потрощений внаслідок нічного обстрілу (РБК-Україна)

Зокрема, повністю знищено магазин меблів та товарів для дому JYSK, який розташовувався всередині комплексу.

Який вигляд мають Retail Park, &quot;Епіцентр&quot; та &quot;Ашан&quot; на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
Зруйнований росіянами JYSK біля "Епіцентру" на Почайній в Києві (РБК-Україна)

"Ашан" зазнав ушкоджень

Поруч з епіцентром вибуху опинився й гіпермаркет "Ашан". Наразі біля будівлі працюють комунальники та працівники магазину: вони прибирають вибите скло.

Який вигляд мають Retail Park, &quot;Епіцентр&quot; та &quot;Ашан&quot; на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
"Ашан" на Почайній в Києві зазнав незначних ушкоджень (РБК-Україна)

На майданчику перед входом уже підвезли плити ДСП, якими оперативно забивають пошкоджені віконні отвори та елементи фасаду.

У коментарі РБК-Україна в пресслужбі Auchan підтвердили, що торгівельний заклад не зазнав критичних руйнувань.

Який вигляд мають Retail Park, &quot;Епіцентр&quot; та &quot;Ашан&quot; на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
"Ашан" на Почайній в Києві продовжує працювати (РБК-Україна)

"Фасад та вхідна група магазину Auchan Почайна зазнали незначних ушкоджень", - уточнили виданню в пресслужбі мережі.

Попри нічний обстріл та пошкодження вхідної групи, магазин уже працює в штатному режимі та приймає покупців.

Обстріл Києва

У ніч на 22 жовтня Росія випустила по Києву 21 балістичну ракету впродовж трьох хвиль ударів. Пошкоджень також зазнали енергетичні об'єкти, залізнична та метрополітенівська інфраструктура, торговельні центри й підприємства.

За даними Київської міської прокуратури, станом на 9:30 ранку загинула одна людина, ще 24 постраждали, серед них - семеро дітей.

Наслідки ударів зафіксували у шести районах столиці. У Дніпровському районі зруйновано 13 приватних будинків. В інших районах пошкоджено вісім багатоповерхівок, станцію швидкої допомоги, будівельний гіпермаркет, ресторан, монастир, поштове відділення та офісне приміщення.

Читайте також: Транспортний колапс і зліт цін на таксі в Києві: що відбувається в столиці вранці 22 жовтня

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ эпицетр Обстріл Києва Ашан Оболонский район
Новини
Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком