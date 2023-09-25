В Івано-Франківську затримали жінку, яка принижувала українців і підтримувала армію РФ

Правоохоронці виявили мешканку Івано-Франківська, яка в соціальних мережах підтримувала армію окупантів. Їй повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

За даними слідства, підозрювана - уродженка Росії, яка тривалий час проживає в Івано-Франківську, неодноразово поширювала через власний акаунт у соцмережі матеріали, спрямовані на виправдання дій окупантів.

"З серпня 2022 по травень 2023 року вона публікувала дописи на підтримку російських військових та представляла збройну агресію як внутрішній громадянський конфлікт, а також принижувала честь та гідність українців", - йдеться у повідомленні.

Фото: Затримана (gp.gov.ua)

Також підозрювана заперечувала окупацію українських територій та закликала до припинення існування України як самостійної держави.

Що їй загрожує за скоєне

Під час обшуків за місцем проживання прихильниці "руського миру" правоохоронці вилучили ноутбук і мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Мешканці повідомлено про підозру за фактом вчинення наступних злочинів:

Розпалюванні національної ворожнечі та ненависті, приниженні національної честі та гідності;

Виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Жінці загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують затримувати зрадників в Україні

Сьогодні повідомлялось, що СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка збирала компромат на військових ЗСУ. Крім того, її учасники коригували удари окупантів по Харкову.

Також Служба безпеки України затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак країни-агресора на Одеську область.